警方全港性打擊違泊　針對雙黃線泊車及上落貨車輛

警方全港性打擊違例泊車行動，繼東九龍交通部昨天出動大派「牛肉乾」後，油尖警區及新界北總區人員今天亦採取相應行動，行動將會持續。

新界北總區今日（27日）及明日於新界北各區進行行動，打擊違例泊車及各種影響道路安全的交通違例事項。是次行動主要針對車輛在巴士站、行人路、雙黃線及十字路口違例泊車和上落客或貨物，人員必要時會拖走構成即時危險或者嚴重阻塞的車輛。



於今日行動中，人員向違例停泊的車輛進行票控及在大埔太和邨一帶拖走兩部造成嚴重阻塞的車輛。



違例停泊除了影響其他道路使用者外，更有可能阻礙緊急救援服務及導致交通意外。警方呼籲駕駛人士做一個負責任及顧及交通安全的道路使用者，切勿因一時之便而違例停泊車輛。

油尖警區因鑑於區內交通擠塞情況，為預防情況惡化，即將在油麻地以及尖沙咀一帶採取執法行動，打擊違例泊車，以確保交通安全及道路暢通。

行動期間，警方將嚴厲執法，票控違例泊車的司機，尤其是涉及雙行泊車、在限制區（特別是巴士站附近）非法上落客或貨物，以及停車等候的司機。

如有司機違例泊車，造成交通阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方會採取更嚴厲打擊措施，包括票控有關車輛、檢控司機，以及將車輛即時拖走。

警方呼籲駕駛者顧己及人，注意安全，尊重其他道路使用者的權利。同時希望改變駕駛者可能引致交通意外的不良行為。