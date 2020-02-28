【黎智英被捕】黎智英李卓人楊森被捕　5月5日東區法院應訊

警方重案組搜查「壹傳媒」創辦人黎智英寓所！今日（28日）早上7時許，警方港島總區重案組探員，到「壹傳媒」集團創辦人黎智英何文田嘉道理道寓所調查，上午8時許帶走黎前往九龍城警署。據了解，警方將就黎智英涉嫌於2017年6月恐嚇傳媒記者作出檢控，並就其去年8月31日涉嫌在反修例遊行中參與非法集結錄取口供。另外，兩名民主派政治人物李卓人、楊森同被捕。

【黎智英被捕】民主黨前主席楊森（右）、工黨李卓人（中）及壹傳媒創辦人黎智英（左）今早（28日）被捕，三人被指參與831非法集會。（資料圖片/盧翊銘攝）

黎智英、李卓人及楊森被捕 壹傳媒高層拒回應事件

另外兩名民主派政黨人物李卓人、楊森同被捕，分別在李卓仁長沙灣警署及西環警署受查。據了解，警方暫未有計劃拘捕更多人。工黨回應指今日（2月28日）早上約7時50分，工黨副主席李卓人遭警方以參與去年8月31日遊行為由上門拘捕。工黨譴責警方濫捕，打壓香港人的示威權利。壹傳媒行政總裁張劍虹及《蘋果日報》總編輯羅偉光拒絕回應事件。大批傳媒在黎智英大宅及九龍城警署守候。

港島總區刑事總部（行政及支援）（刑事）署理高級警司黃東光下午12時許講述案情，指拘捕三名年齡介乎63至72歲本地男子，涉嫌參與一宗2019年8月31日在灣仔至中環區非法集結案件，違反第245章《公安條例》 第17A條，案件交由港島總區重案組第三隊跟進。另外，該名72歲被捕男子涉嫌在2017年6月4日在港島東一宗刑事恐嚇案。三人均被落案並於本年5月5日東區法院應訊，黃東光表示完成調查後就會進行拘捕，不涉及政治考慮。

中午時分 黎智英步出警署 回蘋果日報大樓

黎智英中午12時48分步出警署，登上座駕離開。黎智英離開九龍城警署後，乘私家車前往將軍澳壹傳媒蘋果日報大樓，期間有蘋果日報的員工，於出入口拍攝黎智英回蘋果日報大樓情況。

李卓人下午12時54分步出長沙灣警署。李卓人表示上午7時半左右6名探員登門執行搜查令，主要搜查「人民不會忘記」T裇，指他8月31日下午1時許至3時許由中環遊行至遮打花園，參與未經批准集會。他形容罪名荒謬，指港人有權集會，批評公安條例抵觸人權，強調會堅持爭取「五大訴求」。

楊森下午1時許步出西環警署。他稱今早約7時多被警方上門拘捕，警方當時手持證物，指他涉嫌參與831的非法集會。他批評警方高調拘捕行為屬政治檢控，又稱自己心情平靜及對參與集會不感後悔，希望港人繼續努力爭取人權自由。

【黎智英被捕】至中午12時許，黎智英獲准保釋，他離開警署登私家車離開。（盧翊銘攝）

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泛民成員於警署外聲援

工黨、社民連、職工盟及民陣多名成員今日中午約12時於長沙灣警署門外聲援，指今早一連拘捕三名民主派人士是政治打壓，強調政府的清算行動在防疫時刻從未停止，重申堅持「五大訴求，缺一不可」。

黎智英涉嫌參與去年8月31日的「非法集結」，今早被捕。翻查資料，黎智英去年7月就政府修訂《逃犯條例》參與反修例遊行，其間站遊行隊伍龍頭位置。去年8月31日，黎智英與工黨李卓人到港島區參與「十萬基督徒為香港罪人祈禱大遊行」，由灣仔修頓球場步行至聖約翰教堂，並在修頓球場唱聖詩及叫口號，該遊行未經警方批准。