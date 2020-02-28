明愛醫院18歲販毒男子越柙逃脫　警方大搜捕無果

明愛醫院今早發生疑犯越柙事件，一名涉毒品案被捕青年男子在明愛醫院趁看守的警員不為意下逃出醫院，向永康街方向逃走。

據了解，逃脫的男疑犯姓譚18歲，昨晚(27日)晚上7時30分，他在石硤尾邨美映樓的停車場被執行反毒品行動的旺角警區特別職務隊警員截查，發現他身上藏有約1.8公斤懷疑氯胺酮（俗稱k仔），市值約110萬元。涉嫌販毒被捕後，他於還柙期間向警員報稱身體不適，送往明愛醫院治理，至今日上午約8時半從醫院逃走。



疑犯約1.75米高，中等身材，當時穿黑色上衣及黑色短褲，赤足。 警方立即在附近一帶搜查及兜截，暫未有發現。現正積極追緝該名在逃男子。警方將案件交由深水埗警區重案組第二隊跟進，暫時未確定犯人逃脫的原因。同時，警方會作出多方面的檢討和研究，以防止同樣案件再次發生，呼籲市民如有任何資料提供，請致電36619782與調查人員聯絡，或致電999報案。



至於警方押解疑犯到醫院就醫時會有甚麼程序及守則，警方只表示在處理被捕人士及使用手鐐或手鐐鍊帶方面，有清晰的安全守則及指引，前線人員亦需接受適當及嚴格的訓練，使前線人員能因應不同的情況適當及有效地使用手鐐或手鐐鍊帶。警方會根據實際情況及需要，作適當的安排。