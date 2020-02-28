大埔警方預告週末打擊違泊　隨時不作警告拖走違泊車輛

大埔警區將於本周六及周日(29/2-1/3) ，在大埔進行嚴厲執法行動，打擊造成嚴重交通阻塞的違例泊車及其他引致交通阻塞的違法行為，特別針對涉及在巴士站、公共小巴站及的士站之違例泊車、雙行泊車、在限制區非法上落客或貨物，以及停車等候的司機。



警方表示，因過去的周末，大批市民大埔郊區進行戶外活動，引致大埔汀角路前往三門仔、大尾督、新娘潭至烏蛟騰、鹿頸及流水嚮道一帶道路十分擠塞，而違例泊車問題更會影響緊急服務及公共運輸服務、對附近居民的出入及其他道路使用者帶來負面影響。



是次行動，警方如發現有司機違例泊車，除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦可能將車輛拖走而不會預先作出警告。

警方與運輸署緊急協調中心將會加強宣傳，提醒公眾人士盡量避免駕車前往三門仔、大尾督、新娘潭至烏蛟騰、鹿頸及流水嚮道一帶。如遇上交通阻塞，駕駛人士請保持忍讓，聽從在場警務人員的指示。

公眾人士應盡可能使用公共運輸服務前往大埔郊區。市民請留意傳媒廣播，包括警務處網頁www.police.gov.hk、運輸署網頁www.td.gov.hk 或「香港出行易」流動應用程式發放的最新交通消息。