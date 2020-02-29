【沙角邨奪命火】電動滑板車短路釀3傷　男戶主昏迷　7歲子不治　

沙田沙角邨發生奪命火警。周五（28日）晚上，金鶯樓13樓一單位，懷疑近門口一輛電動滑板車短路起火，身處屋內的一名女鄰居及時逃生，惟火封大門，男戶主與7歲兒子雙雙被困，兩人獲救時已陷昏迷，其中7歲男童送院後不治；男戶主則徘徊生死邊緣，情況危殆。警方表示，起火時戶主父子因身處屋內較入位置，故未能及時逃出火海，初步相信火警無可疑。

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事發於昨晚約11時36分，沙角邨金鶯樓13樓一單位突然起火，濃煙直捲半空，大批居民報警求助，至少100名居民倉皇逃生到安全地方。消防接報趕抵，動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，約21分鐘後將火救熄。

消息稱，起火單位當時有一對姓黃（48歲及7歲）戶主父子、以及姓鄭（41歲）女鄰居被困，需由消防員救出，其中戶主父子被救出時，已陷昏迷，被急送往沙田威爾斯親王醫院，惟男童經搶救後不治，黃父則情況危殆；姓鄭女鄰居亦吸入濃煙、面部熏黑，戴上氧氣罩送院。

近門起火 戶主父子無法逃生

今日凌晨2時許，田心分區助理指揮官（行動）文連發總督察交代火警詳情。文表示，消防相信是單位近門口位置一輛電動滑板車短路起火，並無可疑。文指，起火單位住有一家三口，包括男女戶主及7歲兒子，事發時女戶主外出工作，屋內除有戶主父子之外，亦有一名女鄰居，她協助照顧7歲男童。

文連發稱，救援人員趕抵時，該名女鄰居已逃出屋外，惟戶主父子被困，需由消防救出，兩人送院時已陷昏迷，其中男童送院後，證實不治，男戶主則仍在搶救中。文指，起火時女鄰居在單位近門位置，所以及時逃生；但男戶主身處屋內露台，其子亦在單位較入位置睇電視，故起火時無法及時逃離。

一家三口均擁滑板車

據了解，男戶主任職廚工，一家三口均擁有自己的滑板車。現場所見，起火單位鄰居的門外，放有兩輛滑板車，據悉均屬起火單位戶主所有。鄰居指，滑板車已置放多時，對行動不便的輪椅人士造成影響，起火單位戶主更間中由住所拉電線到走廊叉電，鄰居曾向其投訴，但不了了之。

沙田區議員（沙角選區）陳兆陽在facebook上載懷疑起火的電動滑板車。