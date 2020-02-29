何文田護老院八旬婦膠袋笠頭亡　口鼻塞紙巾　警列「屍體發現」

何文田一間護老院發生命案。周六（29日）凌晨約5時11分，窩打老道86號萬基大廈2樓一間護老院內，一名83歲姓盧老婦被2個膠袋笠着頭部，口及鼻有紙巾堵住，職員發現後報警。救護員接報到場，將昏迷老婦送往廣華醫院急救，惟終證實不治。警方調查後把案件列作「屍體發現」。

遭膠袋笠頭老婦，送院後證實不治。

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上午8時許，鑑證科人員到護老院調查及搜證，並檢走被鋪及藥物調查。而警方檢視死者遺體，發現其頭部有傷痕，警方會繼續循從多方向作出調查，並驗屍確定其死因。



消息稱，案件由護老院內一名年約九旬的婆婆發現，由於她講述情況時表達不清，一度人惹人誤會她涉案；但警方調查後，發現死者曾有自殺傾向，現場沒有搜掠或打鬥痕跡，亦沒有檢獲遺書，案件現列作「屍體發現」，交由九龍城警區刑事調查隊第2隊跟進。

記者曾致電護老院查詢，職員指警方現正調查案件，現階段無可奉告。涉事護老院屬於「護理安老院」級別，即可為中度缺損而未能自我照顧起居，但在精神上適合群體生活的長者，提供住宿照顧、膳食、起居照顧及有限度的護理服務。根據社署資料顯示，該護老院於2018年10月1日續牌，牌照到期日為2020年9月30日，最多在容納279名院友，而院方現時設有162張床位，男女合住。