元朗小巴司機深夜變刀匪劫便利店　乘電動單車逃去　被控五宗罪

66歲兼職夜更小巴男司機周三（26日）深夜化身劫匪，持刀打劫元朗鳳翔路一間油站便利店，搶去450元現金，他得手後乘電動單車逃離現場，駕駛小巴回家。警方連日來翻查大量閉路電視錄影，終鎖定疑人，昨晚（28日）在司機位於屯門寓所埋伏，並將其拘留調查，並將控告男子五宗罪，案件將於下周一（3月2日）提堂。

元朗警區重案組第三隊呂文迪督察交代案情指，66歲被捕男子姓李，報稱兼職夜更小巴司機。本周三晚上11時29分，李男戴口罩及帽，獨自走到元朗鳳翔路油站一間便利店內，假扮顧客購物。其後他趁職員找贖餘款時，突然從斜孭袋取出一柄32cm長的牛肉刀指嚇職員，要求店員將收銀櫃內的現金交出，最終搶去450元現金後逃去。店員未有受傷，報警求助。

元朗重案組接手調查案件，翻查大量閉路電視，發現疑犯得手後坐上一輛未經登記的白色電動單車逃去，並將單車泊在街市，換衫後再步行返回鳳翔路小巴站，然後駕駛一輛綠色小巴離開。探員昨晚（28日）9時採取行動，在疑犯屯門的寓所外埋伏，將他拘捕扣查。警方事後檢獲檢取一輛白色電動單車、一把牛肉刀、部份現金，以及犯案時身穿的衣物。

警方將正式落案起訴他「行劫」、「無牌駕駛」、「駕駛未經登記的車輛」、「無第三者保險」及「無戴頭盔」，案件將於下周一到法院提堂。而呂文迪督察表示，元朗區1至2月發生的行劫案共有14宗，有上升趨勢。