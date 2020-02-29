【跑馬地炸彈】拆彈需時至少10小時　警封路改道　錫克廟教徒撤離

跑馬地錫克廟重建地盤驚現懷疑戰時炸彈，爆炸品處理課進行拆彈工作，料耗時10至20小時，附近一帶的樓宇需要疏散，馬路亦要封路、改道。警方要求錫克廟內的教徒在下午4時前離開，據悉大部分人已離開，他們亦搬走供奉的聖書等重要聖物。警方亦呼籲公眾人士不要前往附近範圍，並請現場人士聽從警方指示，進行疏散。

該枚戰時炸彈長達1.5米。（警方發放照片）

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今晨（29日）上午11時許，跑馬地厚德里錫克廟重建地盤發現一枚懷疑戰時炸彈，長達1.5米，由警方發放的照片可見，該枚炸彈的體積驚人。今次是繼前年5月10日在灣仔沙中線發現美軍1,000磅美式空投炮彈「ANM65」後，再次發現的炸彈。受事件影響，警方疏散周邊地區的人士。而爆炸品處理課人員在現場架設鋼板後，再以沙包包圍炸彈，以減緩引爆炸彈時對周邊環境的影響。

下午3時許，地盤附近一間醫療中心已關閉，警方向錫克廟內聚會人士表示，由於發現炸彈，故所有人需於下午4時前離開，其後大部份人已離開錫克廟，據悉他們亦帶走廟內重要的聖物，包括聖書「Guru granth sahib ji」等。

一名租住於英皇駿景酒店的陳先生表示，因從外地回港，因此到英皇駿景酒店自我隔離14日，今午被通知地盤有炸彈，因此會先轉到暫住帝盛酒店，待事件結束再重返英皇駿景酒店。亦有酒店住客未能回酒店，無奈暫時離去。

警方稍後作出的臨時交通安排如下﹕

臨時封路

(1) 厚德里

(2) 全線皇后大道東(黃泥涌道至堅尼地道路段)

(3) 全線司徒拔道(肇輝臺至皇后大道東路段)

臨時改道

(1) 黃泥涌道與皇后大道東交界

▪ 黃泥涌道北行線不能左轉入厚德里

▪ 黃泥涌道北行線不能左轉入皇后大道東西行線

▪ 堅拿道天橋南行線(跑馬地出口)不能右轉入皇后大道東西行線

(2) 沿司徒拔道落山需要在肇輝臺掉頭。

(3) 堅尼地道與皇后大道東交界

▪ 沿堅尼地道落山需要轉左入皇后大道東西行線

▪ 皇后大道東東行線需要在堅尼地道交界路口掉頭；或右轉入堅尼地道上山。