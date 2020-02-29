【8.31半周年．直播】落單便衣警被包圍舉手槍　示威者掟雜物

去年8月31日，防暴警員及速龍小隊衝入太子站月台及車廂內揮棍出椒圍捕示威者，事件引起社會爭議。衝突事件至今6個月，有網民發起今晚（29日）8時帶同鮮花到太子站舉辦悼念活動。傍晚6時許，數十名防暴警員手持防暴槍及胡椒噴劑到場，他們清理花壇及截查記者。至晚上8時許雙方爆發衝突，示威者向彌敦道路障投擲汽油彈，警方發射催淚彈驅散。

豉油街一名落單便衣警被包圍，舉手槍示警。（陳浩然攝）

【2323】警方向豉油街人士不斷施放胡椒噴劑，多人不適。

【2320】一名女子不適，需要救護員用擔架抬上救護車。

【2315】防暴警於西洋菜南街、山東街舉起藍旗。

【2302】新寶戲院對開防暴警員舉起橙旗，並一直舉旗一直往彌敦道方向推進。

【2300】防暴警於彌敦道、豉油街發射催淚彈。

【2254】鼓油街一名警員疑「落單」，被示威者投擲雜物，警員拔出手槍指向在場人士，並不斷往彌敦道方向後退，現場所見其右肘有傷。

+ 5 + 4 + 3

【2247】豉油街新寶戲院對開有路障起火，現場發生多次爆炸，並冒出大量黑煙。

【2235】一批防暴警員於西菜南街、山東街清理路障，另一批防暴警員再次於彌敦道舉起黑旗。

【2234】花園街、山東街交界及洗衣街、山東街交界有路障起火。

【2234】彌敦道、登打士街交界，有警員制服數名示威者，被市民包圍，警員隨即施放胡椒噴劑驅散，有記者鏡頭被波及。

【2225】消防到場將火救熄。

【2220】 山東街及女人街交界有人燃點路障，火勢猛烈，現場冒出大量黑煙，並傳出至少兩下爆炸聲，火勢熏黑大廈牆壁。

【2215】防暴警員投擲一枚手擲式催淚彈，有示威者將催淚彈踢進坑渠，警方其後登車離開。

【2213】大批防暴警員到達彌敦道豉油街，有人向警員投擲雜物，防暴施放胡椒噴劑還擊。

+ 7 + 6 + 5

【2206】彌敦道近山東街有路障起火，有人向火堆投擲泡膠箱，現場濃煙密佈。

【2159】防暴警在登打士街舉藍旗，警告向警員指罵的市民，有示威者向警員不斷咳嗽，又稱自己剛從武漢回來。

​【2151】有示威者以垃圾車於水渠道堵路，防暴警員於警署外戒備。

​【2147】男子被鎖上膠索帶帶走。

​【2137】一名男子於豉油街被防暴警員制服，一批防暴警員於花園街行人天橋戒備。

​【2125】倫敦大酒樓對開，一名綠衣男子疑與黑衣示威者發生口角，被眾人包圍，期間一名黑衣人向其頭部揮拳，令他跌了帽子。綠衣男子之後離去。

【2125】一批防暴警於朗豪坊外砵蘭街往山東街方向推進。

【2114】至少5名示威者於花園街體育館對開被制服，另一批示威者再次於彌敦道聚集。

【2105】示威者再次於西菜南街以膠欄杆設置路障。

（王譯揚攝）

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晚上8時許，警方發射多枚催淚彈驅散示威者。（王譯揚攝）

【2059】警方表示，今日（29日）晚上約6時起，有示威者在旺角警署外集結，其後佔據彌敦道及太子道西行車線堵塞交通，亦有示威者用激光筆照射警務人員、投擲汽油彈、在馬路上放置雜物及縱火，危害公眾安全。旺角警署報案室服務暫停，警方呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響緊急服務。警方呼籲在場的人立即離開，切勿衝擊警方防線；市民如非必要，切勿前往有關地區。

【2052】 一批防暴警員往太子方向推進，另一批防暴警員到達彌敦道匯豐大廈。

【2050】有示威者在旺角港鐵站外燃燒雜物，現場一片煙霧瀰漫。港鐵表示，因應旺角站的突發情況，為保障乘客、港鐵員工及鐵路營運安全，旺角站暫時關閉，列車不停旺角站。

【2045】消防到場打算將火救熄，示威者阻止消防員靠近火勢。

【2042】彌敦道示威者向路障投擲汽油彈，現場火光熊熊，並傳出數次爆炸聲。

【2035】示威者於彌敦道、亞皆老街交界設傘陣，並以膠欄杆、膠鏈、卡板設路障。

【2030】旺角警署附近大南街有警員制服一名市民，最終將其帶走，其他市民一度叫囂指罵警員，現場遺下數個染血口罩。

【2028】示威者於彌敦道近T.O.P商場對開投擲多枚汽油彈，警方隨即追捕示威者。另外，警方於西洋菜南街發射三枚催淚彈。

【2026】彌敦道有示威者再次投擲汽油彈，現場地上留下火光，防暴警員突然往旺角方向狂奔，其間傳出多下槍聲。

【2023】防暴警員不斷往旺角方向推進，其間不斷發射催淚彈。

【2022】有示威者於始創中心對開設傘陣，警方再次發射催淚彈。

【2016】有示威者於始創中心對開路障投擲汽油彈，警方發射多枚催淚彈驅散示威者。

+ 4 + 3 + 2

【2013】防暴警員再次於彌敦道、太子道西交界舉起藍旗。

【2006】防暴警員舉起黑旗及橙旗。

【2005】防暴警員與在場市民發生口角，一市民向警方表示「不如你噴胡椒」，防暴警隨即向記者及現場人士施放胡椒噴劑，多人「中椒」不適。部分市民進入始創中心接受義務急救員治理，有市民樣子狀甚痛苦。

【2000】彌敦道警方要求記者返回行人路，始創中心對開有垃圾車、欄杆設置的路障，防暴警員正清理。

【1957】另一批約50名防暴警員由聯合廣場往警署方向推進，並舉起藍旗，現場示威者四散。

【1956】聯合廣場對開有膠欄杆設置的路障，行車受阻，一輛城巴被噴漆，有示威者往彌敦道方向離去。

【1954】彌敦道、太子道西交界交通非常混亂，交通幾乎癱瘓。

【1951】防暴警員再次清理花壇，西九龍總區指揮官陶輝亦在場。

【1949】警員於警署舉起橙旗，一批防暴警員及便衣警員於太子站衝出，有警員手持胡椒噴劑指向在場人士。

【1947】警員再次於露台舉起藍旗。

【1945】有示威者於聯合廣場對開設置路障，防暴到場清理路障，其後離開，示威者再次設置路障。

+ 4 + 3 + 2

【1943】警員於警署露台上舉起一塊鏡子。

【1939】警方舉起藍旗，指在場人士正非法集結，呼籲在場人士離開，又指在場人士亂拋垃圾，需要罰款1500元。

【1936】警員再次於露台位置以電筒照向地面人士，亦有示威者以鐳射筆向警員。

【1932】聚集人群站滿太子道西、彌敦道交界行人路。

【1920】現場超過過百名市民聚集、獻花，有人撒溪錢。

【1918】警方駕駛豬籠車、私家車途徑彌敦道，引起現場示威者哄動。

【1913】防暴警員返回警署內。

【1910】大批防暴警員再次到場清理花壇，將鮮花放入黑色大垃圾膠袋。

【1845】市民繼續獻花，有人高叫「光復香港，時代革命」等口號。

【1835】防暴警員全部返回旺角警署，有警員以大光燈照射地面人士。

【1830】女警員再次廣播，指獻花有機會被罰款1500元。

【1827】一名女警員於警署2樓用揚聲器廣播，警告一名男子馬上離開，否則將以「擾亂公眾秩序」將他拘捕。一名外籍警員以望遠鏡監察地面情況。

【1825】警方帶走一男子及一女子進入旺角警署，暫未知兩人被捕原因。沿途有示威者指罵警員。

【1820】警方在太子站外截查記者。

【1815】數十名防暴警員到場，部分警員手持胡椒噴劑及防暴槍，有警員清理花壇。