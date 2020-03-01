【8.31半周年】115人涉非法集結襲警等罪被捕　年紀最小僅15歲

去年8月31日，警方速龍小隊人員進入太子站車廂內，向月台及車廂內人士噴椒及揮動警棍，並於拘捕多人，引起社會爭議。831事件半周年，昨日（29日）旺角警署外有人帶同鮮花舉辦悼念活動，入夜後引發衝突，防暴警員清理花壇﹑發射催淚彈驅散人群。示威者則設路障擲汽油彈。 警方表示事件中共有115名年齡介乎15歲至54歲人士被捕，他們分別涉非法集結﹑襲警等罪名；另外，記協則於凌晨發聲明譴責警方粗暴對待在場傳媒。

豉油街一名落單便衣警被包圍，舉手槍示警。（陳浩然攝）

71男44女涉不同罪被捕

警方今日表示（1日），昨日行動中，一共拘捕71男44女，年齡介乎15歲至54歲，分別涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、縱火、襲警、阻礙警務人員執行職務等。案件交由旺角警區刑事調查隊及西九龍總區刑事部跟進。全部被捕人士現正被扣留調查。

警方又指昨晚6時起，有示威者在旺角警署外集結，並佔據行車線，指行為嚴重堵塞交通，又表示有示威者用鐳射筆照射警務人員、投擲汽油彈、在馬路上放置雜物及縱火。警方多次警告無效，遂採取驅散及拘捕行動，又指一名男警於彌敦道與奶路臣街交界，被多人以磚頭、石頭、竹枝等硬物及手腳襲擊，男警於生命安全受嚴重威脅下，於是拔槍戒備。警方表示，該名男警頭、手及腳受傷，清醒被送往明愛醫院治理。另一名男警亦在豉油街及西洋菜南街交界被人以磚頭襲擊，手受傷，清醒被送往明愛醫院治理。

記協發聲明譴責警方粗暴對待傳媒

昨日警方行動，有警員截查在場記者，又向記者施放胡椒噴劑；記協今日凌晨發聲明譴責，警方驅散行動期間，多次粗暴對待在場傳媒，包以粗言穢語喝罵及驅趕記者，並向記者及其鏡頭施放胡椒噴劑。記協表示強烈譴責警方一再違背尊重新聞自由，以及傳媒採訪的權利和承諾，會方將向警隊發信，促請管理層嚴加約束前線警務人員。

記協指強烈譴責警方再次無差別襲擊記者及市民，要求前線警員執法時保持專業及克制，清楚分辨記者及示威者，停止傷害新聞工作者及阻礙採訪工作。