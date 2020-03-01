【8.31半周年】一夜拘115人　大部分扣紅磡警署　家屬守候感徬徨

去年8月31日，防暴警及速龍小隊人員進入太子站列車內，向在場人士噴椒及揮棍，警方多次澄清事件中無人死亡，惟公眾仍有疑慮，每個月皆進行悼念活動。昨（2月29日）為8.31半周年，悼念演變成衝突，示威者堵路、擲汽油彈，防暴警則施放催淚煙，更有落單警遇襲時拔槍，事件共115人被捕，最細年僅15歲，約90人被送往紅磡警署扣查。涉事者家屬接獲警方通知，凌晨趕往警署了解，惟至今未接觸到被捕人士。

今（1日）下午4時許，紅磡警署外仍有10多名家屬等候最新消息，他們指接獲警方通知有家人被捕，故趕至警署了解，但未能聯絡被捕人士，致電警署電話亦無人接洽，不知道應怎樣處理事件，感到徬徨無助。

現場有社工協助家屬，他們指今日凌晨3時許已有家屬到警署守候，但遲遲未能與警方及被捕家人聯絡，部分家屬回家休息後再折返警署。據社工了解，有90多人被帶至紅磡警署，部分被捕人士其後再被帶往其他警署。

至下午5時許，先後有2輛救護車到場，將警署內2名人士送院，其中1名女子由多名警員押解，腰間繫上鐵鏈。其後，有4至5名換上灰色衫褲的女子由警員押解回警署。

17歲女兒被捕 父親警署外候消息

曾先生表示，其17歲女兒昨稱外出看電影，結果晚上11時在旺角，與2男1女同涉嫌非法集結被捕，警方在凌晨5時通知家人。女兒被押回警署後，接受搜身、檢查電話及錄口供等程序，警方在其身上搜出兩支細枝生理鹽水。她其後被要求換上灰色衣褲。

女兒曾向警方解釋是看電影，但警方不相信，「如果事實真係去睇戲，等人就被差人捉返嚟，算濫捕。」他擔心女兒沒東西吃，又指警署冷氣凍，擔心她衣物不足。他已在警署門外等候6小時，未有警員與他接觸，估計女兒仍要扣留一段時間。

警方表示，昨日行動共拘捕71男44女，年齡介乎15歲至54歲，分別涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、縱火、襲警、阻礙警務人員執行職務等。案件交由旺角警區刑事調查隊及西九龍總區刑事部跟進，全部被捕人士現正被扣留調查。

被捕人士家屬在警署外等候。（林振華攝）