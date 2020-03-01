行山意外│郊遊人士愛瀑布懸崖自拍　專家：行山「打卡」意外增

新型冠狀病毒COVID-19肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情未息，本港商場街道人流減少，但郊遊人士卻激爭，許多熱門行山徑更是「旺過旺角」，惟相關意外亦增加，其中新娘潭3天內發生2宗行山人士失足事故，繼一名男子獲救危殆後，今（1日）早另一名59歲男子在仙散石澗失足墮斃。 行山專家指出，不少郊遊人士熱愛拍照「打卡」，為求照片拍出理想效果，不時站在瀑布及懸崖邊等危險地方自拍，一不小心發生意外，輕則跌傷，重則可能釀成嚴重後果。他指近年亦聽聞許多行山新手亦因拍照而受傷，呼籲巿民切勿為拍照而犯險，「唔好為咗張相而無咗條命」。

新娘潭有不少山澗及瀑布，過往曾發生多宗意外。（資料圖片）

為拍照犯險站瀑布及懸崖邊 意外頻生

香港資深攀山專家鍾建民表示，巿民因肺炎疫情而減少室內社交活動，而行山郊遊則有所上升，「正如當年沙士，都有好多人行山，人多到好似彌敦道咁」。

不少行山人士愛把郊遊照分享到社交網，而短片網站YouTube更見到許多巿民郊遊拍片，當中見到不少人拍照和拍片時以身犯險。鍾建民坦言留意到近年不少行山人士專程到瀑布及懸崖邊自拍或大堆頭合照，而據他所知有關情況亦令郊遊意外增加，他提醒巿民首要是顧及自身安全，登山後切勿太過興奮，「唔好為咗張相而無咗條命」，應在安全情況下才拍照。

鍾強調「行山唔同行街」，提醒市民應穿上合適的行山鞋及配備合適裝備，同時要由熟識山路人士帶領，亦要了解個人身體狀況，以免拖累他人。他同時呼籲市民保持郊野清潔，勿拋棄垃圾及口罩，貫切「自己垃圾自己帶走」的郊遊原則。

仙散石澗有青苔易跣腳

今日發生奪命事故的仙散石澗屬熱門郊遊路線，資深攀石、山藝及冰攀教練梁念豪表示，仙散石澗一帶不算是困難的行山路段，經常都有行山人士郊遊，然而石澗環境較為陰森，加上最近山澗乾涸，岩石表面長有青苔，稍一不慎容易失足跣倒。

梁強調，攀澗是危險活動，因此必須先經過訓練及有足夠裝備才能進行，攀澗前，須先設有一個固定點起步，再由豐富經驗教練帶領進行，以策安全。梁又提醒行山人士應衡量個人能力，「如果只係想行山，可以去行山徑，毋須爬出山澗」，行山人士在出發前，亦宜先做足資料搜集，例如上康文署「行山樂」網頁，了解各路線的路程及難度。