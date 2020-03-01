趁入夜昏暗「博大霧」用偽鈔及勒索　警拘兩人　檢11張假「大牛」

警方上月25日接報，有兩名男子在大埔乘搭短途的士期間，使用一張匯豐銀行偽鈔繳付車資。警方經調查後，發現兩人共涉及6宗偽鈔案件，其中一人更涉及一宗索取保護費案件，警方前日及昨日先後將兩人拘捕，並檢獲11張500元偽鈔。

警方行動中檢獲11張500元偽鈔。 （警方提供圖片）

大埔警區刑事調查隊第五隊於前日及昨日（2月28及29日）一連兩日展開搜捕行動，在大埔區以「行使偽製紙幣及硬幣」及「勒索」罪拘捕兩名分別23歲和32歲本地男子，涉嫌與6宗「行使偽製紙幣及硬幣」案及1宗「勒索」案有關。行動中，警方共檢獲11張500元偽製紙幣，案件仍在調查當中，不排除有更多人被捕。

案發上月25日，警方接報大埔警區發生一宗行使偽製紙幣案件，兩名男子在大埔區乘搭一程短途的士旅程，並以一張偽造的香港匯豐銀行鈔票繳付車資。大埔警區情報組人員經調查後，鎖定兩名涉案人身份，並配合仔細分析其犯案手法和案情，發現其中的主要涉案男子亦涉嫌牽涉今年1月至2月共5宗分別在深水埗、尖沙咀及大埔區發生的行使偽製紙幣案件。

涉匯豐銀、中銀及渣打紙幣

警方經進一步調查，相信涉案男子曾於乘搭的士，光顧便利店及店鋪期間行使偽製紙幣。警方亦發現涉案人於上述6宗案件中，使用3組號碼相同，分別偽造香港匯豐銀行、中國銀行及渣打銀行發行之紙幣。而於上月28日清晨時分，其中一名主要涉案人夥同另一名男子於大埔區一店舖向職員收取保護費。

警方調查發現，疑犯一般於晚上時間犯案，藉此利用昏暗的環境增強犯案的成功機會。警方在此提醒市民，在交易時應注意紙幣的防偽特徵，以免墮入偽鈔騙案陷阱。