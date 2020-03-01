海關機場一日破2宗販毒案 檢700萬液態可卡因及冰毒

香港海關昨日（2月29日）在香港國際機場一連破獲2宗旅客販運毒品的案件，共檢獲約3公斤懷疑冰毒及約4.5公斤懷疑液態可卡因，估計市值共約700萬元。

一名女旅客昨日從馬來西亞檳城經泰國曼谷飛抵本港。海關人員進行清關時，在其寄艙行李內的3個茶葉包裝袋內發現約3公斤懷疑冰毒，並在她的個人物品內檢獲一件懷疑毒品吸食工具，遂拘捕該名女子。

荷蘭來港3旅客 檢酒瓶藏液態可卡因

此外，3名男旅客昨日從荷蘭阿姆斯特丹出發，再分別經卡塔爾、德國及土耳其飛抵本港。海關人員進行清關時，在他們的寄艙行李內共檢獲3個共載有約4.5公斤懷疑液態可卡因的酒瓶。他們因而被捕。

該名涉及販運懷疑冰毒的被捕女子，已被控以一項販運危險藥物及一項管有適合於及擬用作吸食危險藥物的器具的罪名，將於明日（2日）在西九龍裁判法院提堂。涉及懷疑液態可卡因的案件則仍在調查中。

海關會繼續根據風險管理的原則，揀選出境、入境以及過境旅客作清關檢查，堵截各種販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過專用舉報罪案電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。