【8.31半周年】旺角街頭過百人被捕　3男被控縱火　1男被控襲警

警方稱，2月29日晚上約6時起，有示威者在旺角警署外集結，其後佔據行車線，嚴重堵塞交通，亦有示威者用鐳射筆照射警務人員、投擲汽油彈、在馬路上放置雜物及縱火。警員在旺角及太子一帶，共拘捕71男44女，年齡介乎15至54歲，涉嫌「非法集結」、「藏有攻擊性武器」、「藏有工具可作非法用途」、「縱火」、「襲警」、「阻礙警務人員執行職務」等。案件分別由旺角警區刑事調查隊、及西九龍總區刑事部跟進。

行動期間，一名男警務人員在彌敦道與奶路臣街交界被多人以磚頭、石頭、竹枝等硬物及手腳襲擊。警方稱，該名警員在生命安全受嚴重威脅下拔槍戒備，他頭、手及腳受傷，清醒被送往明愛醫院治理。另一名男警務人員亦在豉油街及西洋菜南街交界被人以磚頭襲擊，手受傷，清醒被送往明愛醫院治理。

警方於今日（3月2日）凌晨表示，西九龍反三合會行動組針對示威中的縱火行為進行調查後，一名42歲姓鄧本地男子和一名31歲外籍男子已被合共暫控一項縱火罪；另外，一名17歲姓莊本地男子亦已被暫控一項縱火罪。案件將於今日（3月2日）上午在西九龍裁判法院提堂。另外，旺角警區刑事調查隊經調查後，一名19歲本地男子被控一項襲警罪。案件將於今日（3月2日）上午在西九龍裁判法院提堂。