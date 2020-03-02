馬會重開17間投注站　市民為入錢排隊逾2小時﹕馬會唔啱

因新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，香港賽馬會上月宣佈，全港共101間場外投注處將無限期停止服務。關閉了約一個月，今日（2日）起， 17間場外投注站每星期只兩天開放，開放時間為逢周一及周四上午9時30分至下午6時正，但只提供有限度服務，包括兌換現金券或彩票、開設投注戶口及投注戶口存款，而投注服務繼續暫停。 首日重開，《香港01》記者巡視荃灣、深水埗及旺角的馬會投注站，均發現大排長龍。其中，深水埗大埔道馬會外更出現200米人龍，目測有逾300人排隊入場，有排隊人士鼓譟，不滿排足一小時仍未能入場。到6時關門時間，職員更要「截龍」，排隊人龍才開始縮減。

深水埗大埔道馬會外出現逾200米的人龍。（王譯揚攝）

關閉了一個月的馬會場外投注站今日首日重開，《香港01》記者巡視了荃灣、深水埗及旺角三間馬會，均發現有長長人龍。下午5時許，深水埗大埔道馬會外出現逾200米的人龍，排隊人士由馬會門口開始排，一直由北河街排至巴域街，目測至少有300人，現場有保安維持秩序，防止插隊。

傍晚6時許，已過了投注站開放時間，旺角彌敦道中心馬會亦有數百人排隊，人龍由彌敦道沿登打士街排至西洋菜街，其後馬會職員亦要「截龍」，有保安在現維持秩序。而荃灣青山道馬會外有百米人龍，目測現場有200人排隊，人龍以極慢速度進入馬會內，職員初步指會在晚上7時半「截龍」，推遲關門時間。

傍晚6時許，已過了投注站開放時間，荃灣青山道馬會外有百米人龍，目測現場有200人排隊，人龍以極慢速度進入馬會內。（陳浩然攝）

有排隊人士鼓譟稱，排了1個多小時仍未輪到自己，不知道要再等多久。記者目測他前面仍有20個人排隊，他斥馬會只開了17間投注站太少。

鄭先生排了逾2小時終於成功進入旺角彌敦中心馬會入錢，他稱投注站內只開了5個櫃台，所以人龍消化得較慢。而在荃灣青山道馬會排隊的周先生已排了近2小時，他亦估計因櫃台開得較少，所以排隊時間較長，「馬會做得唔岩，開窗口少，咪變得要排隊耐。」

現場所見，馬會貼有通告，稱同一時間投注處只會容許有限人數的顧客進入，而顧客必須戴口罩、量體溫及排隊才可內進，而發燒者不得進入馬會。