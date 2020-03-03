【新冠肺炎】伊朗團友入鯉魚門湖北港人住駿洋邨　林鄭：盡量分散

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）蔓延全球，繼對中國內地封關後，港府宣佈從伊朗、意大利三區及南韓回港人士需接受14天檢疫。有「港版火神山」之稱的鯉魚門公園度假村檢疫中心，提供118個單位組合屋已經建成，第一批入住的是由伊朗返港旅行團，共涉約40人。現場見身穿全副保護裝備人員出入，特首林鄭月娥今早（3日）見記者時表示隨著國外疫情蔓延，會盡量分散使用檢疫中心，由湖北省返港的港人入住駿洋邨，而單位最多的駿洋邨是主要檢疫中心。

【港版火神山】身穿全副保護裝備人員出入鯉魚門公園及度假村檢疫中心。（黃偉民攝）

與武漢火神山醫院同採用組合屋方式搭建，被稱為「港版火神山」的鯉魚門公園及度假村檢疫中心，第一批隔離人士昨晚（2日）入住，他們分別來自捷旅假期及星晨旅遊兩個伊朗旅行團團友。繼對中國內地封關後，港府宣佈從伊朗、意大利三區及南韓回港人士需接受14天強制檢疫。特首林鄭月娥今早（3日）見記者時表示隨著國外疫情蔓延，現時新建鯉魚門公園及度假村檢疫中心、警務處借出的八鄉少年警訊檢疫中心陸續投入使用，伊朗抵港人士入住鯉魚門檢疫中心，而將在周三及周四抵港來自湖北的港人，則會入住單位最多的駿洋邨。

她表示會盡量分散使用檢疫中心，從湖北回港的香港居民會被送往駿洋邨另一座，「俾大家更加安心。」現時入住駿洋邨隔離營的包括鑽石公主號乘客、第69宗患者駐守北角警署的防暴警察的密切接觸者，與及北角佛堂確診者密切接觸者。

林鄭呼籲社會大眾，對於政府建設防疫設施，不論檢疫中心或指定診所，抱有「理解、包容同支持。」指抗疫需要整個社會同心一致。

↓香港01拍攝港版火神山內部情況↓