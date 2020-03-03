【元朗金舖劫案】5蒙面匪徒闖金舖　斧頭爆櫥窗、擸$100萬元金飾

元朗金舖遭匪徒搶劫！今日（3日）早上11時許，元朗教育路2號一間金舖被5名蒙面匪徒闖入，匪徒用斧頭及鎚仔打破金舖櫥窗，搶走約30件首飾和金器，包括手鈪及頸鍊約值100萬元，之後奪門登車逃去。警員接報到場兜截，暫未有人被捕。元朗警區（刑事）總督察歐陽德指，匪徒犯案過程約1分鐘，事後有職員指匪徒曾經用南亞方言作溝通。

匪徒以斧頭指嚇職員，並扑爆飾櫃搶走約30件首飾和金器，包括手鈪及頸鍊。（陳蕾蕾攝）

元朗警區（刑事）總督察歐陽德，今日早上約11時10分，一輛銀灰色的掛假牌七人車，駛至元朗教育路2號外，其間5名男子下車，他們年約20歲至35歲、約1.7米至1.8米高，所有人均戴口罩及手套。

歐陽德續指，當時金舖內只有5名職員，並沒有顧客，當時一名男匪徒持牛肉刀指嚇男店員，另外4名匪徒用斧頭及鎚仔打破金舖櫥窗，取走一批戒指及金手鈪，估計約值約100萬元。

匪徒犯案過程約1分鐘，匪徒得手後向千色廣場一帶逃去。警員接報到場，檢犯一把截斷的鎚仔、一個黑色腰包及一張膠墊。警員正翻查附近的閉路電視片段，或目擊者可致電3661-4646與警方聯絡。事後有職員指，匪徒曾經用南亞方言作溝通。