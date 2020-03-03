深水埗35歲越籍男被捕　警檢獲3真槍7子彈

昨日（3月2日）警方西九龍刑事部人員傍晚時分執行反毒品行動，於深水埗醫局街187號目標大廈單位外監視埋伏，並在梯間截查一名35歲越南籍男子。警方於其身上搜出一支手槍及4粒子彈，隨後押解疑犯進入目標單位搜查，再於單位內檢獲另外兩支手槍、3粒子彈、7支仿製槍械、1把武士刀、3把摺刀、一對手扣、11萬多元現金、2.8公斤海洛英及420克冰毒。 警方表示，未有情報顯示案件與近日社會運動有關，被捕人士沒有黑社會背景，相信槍械作自衛用途，惟由於槍支及毒品數量較多，警方不排除會有更多人被捕。

檢3支真槍、7粒子彈、7支仿製槍械

西九龍總區刑事總部（行動）警司陳子良指，昨日西九特別職務隊，透過連日調查及情報分析，採取反毒品行動。警方在醫局街近桂林街一大廈梯間，截獲一名35歲持「行街紙」越南籍男子，在他身上檢獲一支點25口徑半自動手槍，彈匣內有4粒子彈。警方押解疑犯進入目標單位搜查，再於單位內檢獲一支分別9毫米半自動手槍、彈匣及3粒子彈及一支6毫米半自動手槍，另外又檢獲7支仿製槍械、1把武士刀、3把摺刀、一對手扣及11萬多元現金。另外，於夾萬內檢獲2.8公斤懷疑海洛英、420克冰毒，市值約240萬，同時檢獲毒品包裝工具包括透明膠袋及電子磅。

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陳子良指，未有情報顯示案件與近日社會運動有關，被捕人士沒有黑社會背景，相信案件是單一事件，有關槍械槍械作自衛用途，惟由於槍支及毒品數量較多，警方不排除會有更多人被捕。警方指，槍支可透過郵包、配件、以其他方法將槍支運入，有關槍支實際流入方法仍有待調查，而檢獲槍械將交由槍械鑒證科檢查，調查槍支是否曾使用。

據了解，警方拘捕該名男子後，由於他報稱不適，於是將其送往明愛醫院檢查。據知被捕男子於2014年來港，持「行街紙」在港逗留至今，警方正追查是否有同黨在逃。