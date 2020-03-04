【奪命車禍】觀塘碼頭外平治私家車撞牆　胖司機送院後不治

觀塘發生致命車禍。凌晨零時半左右，一輛白色平治私家車沿偉業街往旺角方向行駛，途至觀塘碼頭對開迴旋處時，突然失控，撞毀路邊鐵欄，車頭再撞向中電變電站外牆，司機被困車內，其他駕駛人士代為報案。消防員及救護員趕至現場，打爆車窗將司機救出，但已陷昏迷。救護員立即為他施以心外壓等急救程序，再送往聯合醫院，惟經搶救後證實不治。

救援人員到場後打爆車窗，將司機救出。警方正調查車禍成因。（陳永武攝）

警方表示，正調查今日凌晨在觀塘發生的致命交通意外，意外中一名61歲姓李男子死亡。凌晨約0時35分，該名61歲男子駕駛私家車沿偉業街西行，當駛至近觀塘公眾碼頭一迴旋處時，據報失控撞向欄杆及石牆。該名61歲男司機被困車內，由消防員救出。他沒有表面傷，昏迷被送往聯合醫院救治，於凌晨1時29分被證實死亡。

東九龍總區交通部特別調查隊正調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，致電2305-7500或2305-7606與調查人員聯絡。

據悉，不幸身亡的司機年約60歲，體重逾200磅。警方正調查車禍成因，包括司機身體狀況等。據知該輛平治私家車為公司登記，車型為C220d，使用柴油作為燃料。