【天降腐液】牛頭角上邨警員遭腐液濺傷　兩15歲仔被捕

牛頭角上邨周一（2日）凌晨發生高處墮下腐液案件，一名在場調查警員被濺中受傷。警方調查後周三晚（4日）拘捕一名15歲男童，警方指於搜屋期間發現攻擊性武器包括錘子、士巴拿、電油、頭盔及防毒面罩等，稱有理由相信男童涉及較早前社會發生的暴動案件。另外警方同晚約9時30分再於黃大仙區拘捕另一名15歲男童，被捕兩男童同涉「意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體」。

秀茂坪警區刑事部署理總督察（調查）蘇梓峯表示，本月2日凌晨約1時20分，發生一宗意圖造成身體嚴重傷害而淋腐液案件，本月1日晚上11時，警方接報於牛頭角上邨常逸樓外有鋁罐從高處墮下，當時一名41歲姓李本地男子被捕，涉嫌「容許物件從高處墮下」。警員在場調查其間，有腐蝕性液體從高處墮下，一名警員走避不及，面部頸部及手部灼傷。

警：有理由相信男子涉早前暴動案件

秀茂坪警區刑事部接手跟進，鎖定一名中國籍男子，蘇梓峯指警方今日（4日）晚上約7時於牛頭角上邨一單位外，拘捕一名15歲中國籍男子，涉嫌「意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體」，警方於搜屋期間檢獲攻擊性武器及工具可用作非法用途，包括錘子、士巴拿、電油、手銬、頭盔及防毒面罩等。蘇梓峯指警方有理由相信男子涉及較早前社會發生的暴動案件，他正被扣查，警方正多方面調查，不排除有更多人被捕，案件由秀茂坪警區刑事調查隊第二隊跟進。

蘇梓峯重申意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體是嚴重案件，一經定罪可判終身監禁，呼籲年輕人切勿以身試法，警方對暴力案件零容忍，會嚴正執法及以情報主導行動將犯法人士繩之於法。警方晚上於Facebook專頁指，非常關注年輕人犯法的情況，更擔憂年青人受近期社會事件影響，守法意識被削弱，容易被人唆擺，作出違法行為。