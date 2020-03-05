威爾斯親王醫院女病人危站簷篷　消防「飛將軍」救回

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清晨5時，沙田威爾斯親王醫院發生企圖跳樓事件。據報一名中年女病人，在醫院新座住院主樓5樓病房，突然爬出窗外簷篷危站，或坐或企。救援人員接報趕至現場，消防員派出「飛將軍」戒備，另一隊消防員則在樓下設置氣墊，同時派員展開游說工作。經遏逾3小時對峙，該名女病人仍蹲在簷篷上，救援人員繼續隔空游說，至早上近9時，女病人態度轉化，消防員將女事主救回安全位置。據悉，該名病人為一名44歲外傭，昨日晚上入院。
女病人蹲在5樓危險位置。（陳永武攝）
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消防「飛將軍」在簷蓬上戒備，女事主則蹲在簷蓬較遠處。（陳永武攝）
威爾斯親王醫院回應指，今日(5日)淩晨4時50分，本院「住院主樓暨創傷中心」10樓內科女病房一名病人推開病房防火門離開病房，觸發警報系統。病房護士即時追出及通知醫院保安。院方人員其後於3至4樓間簷篷發現病人，即時報警。消防員到場後於早上8時30分將病人救回安全位置。病人被送往急症室檢查證實並無受傷，現已轉返內科病房，目前情況穩定。
院方已透過「早期事故通報系統」，向醫管局總辦事處呈報事件。