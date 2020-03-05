威爾斯親王醫院女病人危站簷篷　消防「飛將軍」救回

清晨5時，沙田威爾斯親王醫院發生企圖跳樓事件。據報一名中年女病人，在醫院新座住院主樓5樓病房，突然爬出窗外簷篷危站，或坐或企。救援人員接報趕至現場，消防員派出「飛將軍」戒備，另一隊消防員則在樓下設置氣墊，同時派員展開游說工作。經遏逾3小時對峙，該名女病人仍蹲在簷篷上，救援人員繼續隔空游說，至早上近9時，女病人態度轉化，消防員將女事主救回安全位置。據悉，該名病人為一名44歲外傭，昨日晚上入院。