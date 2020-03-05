10騙徒「練功券」呃的士司機、店員逾10萬元落網　4招辨認偽鈔

警方揭破偽鈔集團拘10人。有騙徒利用懷疑偽鈔乘搭的士、到便利店購物、到投注站投注及購買手提電話等，偽鈔面值包括100元、500元及1,000元，涉及17宗案件約值10萬元偽鈔。新界北總區重案組探員昨日（4日）在屯門拘捕10男女，行動中檢獲面值共約30萬元的偽製紙幣。

鈔集團主腦為持有香港身份證的印度藉男子，他以面值10%的價錢轉售予同黨。（鄧詠中攝）

新界北總區刑事總部（行政及支援）警司陳憲鈞表示，警方於去年10月至今年2月，警方接報指有人行使俗稱「練功券」的偽鈔付款。（鄧詠中攝）

警拘10男女 ７人為南亞裔人士

新界北總區刑事總部（行政及支援）警司陳憲鈞表示，警方於去年10月至今年2月，接報指有人行使俗稱「練功券」的偽鈔付款，於是展開行動。昨日（4日）警方於屯門拘捕7男3女，介乎23歲至42歲，部分人有黑幫背景。當中3人為香港人。

另外7人為南亞裔人士，其中5人持行街紙。被捕的10名男女涉及罪名包括「保管或控制偽製紙幣」、「行使偽製紙幣」及「處理贓物」等。被捕男女現正被扣留調查。有關行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

共涉及17宗案件，合共約值10萬元。警方指騙徒行使港元偽鈔，包括100元、500元及1000元的面值。騙徒於屯門、元朗、上水及紅墈行騙，包括進入便利店或家電舖，於店員不留意下使用偽鈔，再購買高端產品圖利。騙徒更會於的士車廂「較暗」環境、並引開司機注意用偽鈔。

（鄧詠中攝）

主腦以面值10%價錢 轉售偽鈔予同黨

新界北總區刑事總部重案組高級督察梁卓熙表示，警方鎖定偽鈔集團的主腦，他為持有香港身份證的印度藉男子。主腦以面值10%的價錢轉售予同黨。主腦分銷偽鈔予其他成員，不排除騙徒於毒品場合結識。

商業罪案調查科專家及支援組總督察鄧舜仁指出，警方檢獲的偽鈔粗劣，包括沒有防偽功能及印有「練功券」字樣。警方亦於網上發現與真鈔大細不一的假鈔，呼籲市民一旦發現應向警方求助。

4招辨認偽鈔 包括水印、凹凸手感

鄧舜仁指，可用4個分法辨偽鈔。真鈔右上角「動感光亮圖案」，當你輕微郁動紙幣，會有一個光紋上下移動。其次真鈔上下移動時，「開窗式金屬線」金屬線會由紅色轉成綠色。另外真鈔有凹凸手感，並不如紙張般平滑。最後真鈔有水印，背光時會見到明顯的紫荊花圖案。