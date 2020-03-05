山頂豪宅八旬翁昏迷，送院後不治。今日（5日）中午12時23分，山頂白加道27號一單位內，一名87歲姓陳老翁於床上昏迷，其妻發現後報警，警方接報到場，老翁昏迷被送往律敦治醫院，其後被證實死亡。經初步調查，相信事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定。 現場為山頂白加道27號豪宅「Altadena House」，於1974年落成，共有18個單位。

據了解，老翁為本港「玩具大王家族」有「忍者龜之父」之稱的陳大河，他於1932年出於廣東省潮汕普寧一個商人家庭，其父開設建築材料批發店，是知名的生意人。而陳大河為香港上市公司「彩星集團」的創辦人，他於60年代在屯門創辦彩星玩具，80年代憑生產及售賣玩具「忍者龜」、「金剛」等發跡，從而成為香港玩具大王。

陳大河生前熱心公益，由2002年開始捐錢給本港多間大學，現時理工大學、城市大學有以陳大河命名的教學大樓。2009年陳大河獲城市大學獲頒發榮譽院士銜頭。

香港潮州商會永遠榮譽會長許學之稱，與陳大河份屬好友，今午得悉其離世消息，指對方「身體一向麻麻哋」。

「忍者龜之父」陳大河山頂豪宅寓所內昏迷，送院搶救後不治。（陳浩然攝）