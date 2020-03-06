【瘋狂駕駛】可疑Benz牛池灣連撞5車　警拔槍制服2男

牛池灣發生瘋狂駕駛案。一輛可疑的平治跑車，昨晚（5日）懷疑逃避警方截查，加速沿清水灣道一帶狂飆，最終途經扎山道附近時失控，先後撞向5架車，車上2男棄車而逃，一名警員拔槍喝止，及時將2人制服及拘捕，事後警方在平治車上搜出懷疑伸縮警棍等違禁品，現正調查事件。事件中一名的士司機受輕傷送院。

事發於昨晚11時許，警方巡經清水灣道及龍翔道交界時，發現一輛可疑的白色平治跑車違規切雙白線，遂上前將其截停。詎料平治停車後，突然加速逃去，警車立即尾隨追截，同時通報車牌號碼及車款，要求增援。

未幾，另一隊增援警員，在附近扎山道落斜方向發現涉案平治，雙方展開「追逐戰」，平治先撞向2架私家車，但仍然未有停下，途至近清水灣道交界燈位時，再連環撞向一輛七人車及2輛的士，最終未能突圍而出，車上2男無計可施下，棄車而逃。

現場消息稱，一名警員見事態危急，立即拔槍喝止，首先制服平治男乘客；而平治男司機則逃至附近彩雲邨豐澤樓一草叢匿藏，未幾亦被尋獲及拘捕。據了解，事後警員在平治車內，搜出懷疑伸縮警棍違禁物品，其後亦帶同警犬到場搜車。2名男子涉「藏有攻擊性武器」及「瘋狂駕駛」被捕；事件中一名的士司機受輕傷，被送往聯合醫院治理。

有路經駕駛者的「車cam」拍到警員拔槍一刻，一名警員登上鐵馬後，疑因情況危急，隨即落車及拔槍，多名警員衝上前，其後一名警員亦沿清水灣道，奔往另一方向追捕，場面緊張。

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一名警員（坐下者）拔槍制服疑犯。（劉定安攝）

大批警員搜查涉案平治。（劉定安攝）