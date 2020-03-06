網傳鐵騎交警雙手離軚盤　李耀培：料示意後車慢駛、但屬危險行為

近日網上流傳，昂船洲大橋有交通警「扮雀」雙手離開軚盤近4秒。香港汽車工業學會會長李耀培指，該名警員疑遞手示意後方車輛慢駛，其間雙手離開軚盤。李指上述行為危險，他認為警員執行職務時需顧及交通安全，希望警方重視事件。

李耀培：雙手離開軚盤 屬危險行為

香港汽車工業學會會長李耀培表示，據影片可見事發時，該名交通警員的前方有執行任務的消防車及警車。其間先見交通警員遞出右手，示意後方的車輛慢駛。李指出，幾秒後左邊再有車輛駛至，警員再遞出左手示意，此時警員有數秒雙手離開電單車軚盤。

李耀培指出，無論是私家車抑或是電單車，雙手離開軚盤屬危險行為。「就算執行緊職務都要顧及交通安全，個人駕駛安全好重要！」李指出，希望警方及片中警員均重視事件，一旦有違反安全指引，應該盡快檢討及注意道路安全。

網上影片見交通警 作出3下「拍翼」動作

該條影片長約21秒，片中可見一名交通警駕駛鐵馬，沿昂船洲大橋往九龍方向行駛，警員10多米前的路面，有救護車及數輛旅遊巴。期間，該名交通警突然打橫舉起右手，持續2秒後再舉起左手，雙手離開鐵馬後，隨即作出3下「拍翼」動作，整個過程歷時4秒，其後放低雙手，若無其事繼續駕車。片末亦可見，鐵馬輕微左搖右擺，在兩條行車線之間行駛。