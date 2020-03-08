【新冠肺炎】大埔廣福邨男涉整炸彈被捕　O記搜屋　3人圍觀被帶走

警方今日（8日）凌晨將一名男子帶回大埔廣福邨廣禮樓高層單位搜屋，引起市民圍觀，防暴警員到場要求聚集市民離開，期間爆發衝突，3名圍觀人士被捕。跟進事件的區議員表示，被戴上手銬帶回單位搜屋的男子涉嫌製造炸彈。

大埔廣福邨男涉製造炸彈被捕，被黑布蒙頭。（陳永武攝）

凌晨兩時許，有警員到大埔廣福邨廣禮樓一單位上門搜查，又封鎖上下兩層。有現場街坊表示，警員到場後反鎖屋內進行搜查，惹來在場街坊不滿。區議員姚鈞豪收到消息趕赴現場，欲查詢事件，曾敲門及聯絡大埔指揮官不得要領。據他了解，一名男子早前被捕，凌晨被戴上手扣帶到上址搜屋，該男子涉嫌製造炸彈被捕，與去年11月理大事件無關。

警方搜屋期間有人召消防員及救護指有人在單位被困，消防員及救護員屋內逗留約10分鐘，報稱屋內無人受傷及需要協助後離去。人群不斷聚集，防暴警到場增援，驅趕在場人士，有在場區議員曾向防暴警指揮官查詢，對方只表示是有組織及三合會調查科（Ｏ記）上門調查。防暴警及後在大廈樓下進行截查，帶走3名男子。及至凌晨4時許，探員將該名涉嫌製造炸彈的男子，帶返警署調查。

姚鈞豪表示到大埔警署了解時，警員聲稱被捕男子仍在外接受調查未到警署，又稱被捕人不需要法律支援。惟姚鈞豪指被捕人母親手持寫有姓名、年齡、身份證號碼及被捕支援資訊的紙張，相信該男子需要律師支援。他表示，凌晨被帶返警署的4名人士之中，有兩名已聯絡律師跟進，惟涉嫌製造炸彈男子及另一名圍觀被捕人士未能接觸。及至早上9時許，警方向區議員表示被捕男子由總區O記負責調查，現在外調查，大埔警署未有被捕人資訊。

其中一名被捕圍觀者，早上被帶回廣義樓搜屋。