【新冠肺炎】大埔青衣油塘等多區大搜捕　區議員：料無關理大事件

警方今（8日）凌晨多區採取拘捕行動，大埔、油塘、青衣區有1至4名相信為反修例運動參與者被捕。其中大埔廣福邨搜屋行動，引起大批市民圍觀。對於多區大搜捕，有網民懷疑與去年11月理工大學衝突事件有關，惟據區議員了解，相信被捕人與反修例運動有關，但未必直指理大事件，而廣福邨被帶往搜屋的男子則涉嫌製造炸彈。

大埔廣福邨男涉製造炸彈被捕，被黑布蒙頭。（陳永武攝）

大埔廣福邨凌晨爆發警民衝突，3名男子被帶走。事源警方將一名男子帶到廣福邨廣禮樓一高層單位搜屋調查，引起大批市民圍觀。大埔區議員姚鈞豪到場了解，引述警方表示該男子較早前被捕，之後被帶上廣禮樓搜屋，現由新界北總區有組織及三合會調查科（Ｏ記）跟進。據他了解，被捕男子涉嫌製造炸彈，與去年11月理大事件無關。

一名男子在青衣站內被捕。（區議員張文龍 Dennis Cheung fb圖片）

觀塘區議員王偉麟凌晨4時許到觀塘警署了解一名女子被捕資訊，網上流傳一條影片指油麗邨盈麗樓一名女子被帶上輕型貨車拘捕，警署確認有一女子被捕，及拘留在觀塘警署，但未知是否涉及盈麗樓。他到盈麗樓了解，保安稱CID探員掩至作出拘捕，但不清楚情況。他綜合網上消息，指油塘一帶昨晚至今日凌晨至少3人被捕。但他推測應該與理大事件無關，因為當時離開理工大學的人大多被紀錄身份證，但多區大搜捕，證明警方掌握大量資訊。

青衣昨晚（7日）11時許亦有一名男子在港鐵青衣站內被捕，區議員張文龍及冼豪輝到警署了解，警方確定有人被捕，他們於是協助聯絡律師支援。張文龍相信被捕人與反修例運動有關，但未必與理大事件相關。

反修例運動期間多間大專院校爆發激烈警民衝突，去年11月示威者與警方在理工大學對峙，雙方投汽油彈及發射催淚彈。示威者被警方圍困於校園內長達13日，期間步出的人士被紀錄身份證，另外有人選擇在公路游繩甚至爬水渠離開。