【逃犯條例‧總覽】尚德周梓樂悼念會　逾40人涉嫌非法集結被帶走

去年反修例示威中，22歲科大生周梓樂於將軍澳尚德邨停車場墮樓重傷，延至11月8日不治。事隔4個月，今日（3月8日）網上再發起活動，分別於晚上7時至8時半在觀塘海濱公園設觀塘周同學悼念會街站，以及晚上7時半在將軍澳尚德十字路口進行周梓樂悼念會。警方在facebook發帖，指有人呼籲今日將軍澳區進行未經批准的公眾活動，提醒市民請注意自身安全，一旦遇到任何混亂、違法或暴力事件，立即離開現場。

【01:04】將軍澳：現場消息稱，大約有26男14女被押上旅遊巴帶走。

【01:00】將軍澳：約有10多名男子被押上旅遊巴。

【00:58】將軍澳：約有10名女子被押上旅遊巴。

【00:50】將軍澳：一輛白色車身旅遊巴駛至廣明苑外行車路，相信用作載走懷疑涉嫌「非法集結」的人士。

【00:30】將軍澳：廣明苑地下，約40名人士被要求坐在地上，其中一名男子雙手遭反綁。現場消息稱，在場警員聲稱他們涉嫌「非法集結」。

【00:13】將軍澳：有警員的無線電通訊器傳出，有人懷疑從高處擲下物件及冒煙。

【00:10】將軍澳：有警員在平台位置，用強光電筒照向尚德邨部份大廈外牆及單位。

【2020-03-09/ 00:01】將軍澳：再有兩名人士被防暴警員帶走，期間警員以強光電筒照向記者。有身處邨內行車路的警員表示，記者並無特權，需要「上返行人路」。