【逃犯條例‧總覽】尚德周梓樂悼念會　逾40人涉嫌非法集結被帶走

去年反修例示威中，22歲科大生周梓樂於將軍澳尚德邨停車場墮樓重傷，延至11月8日不治。事隔4個月，今日（3月8日）網上再發起活動，分別於晚上7時至8時半在觀塘海濱公園設觀塘周同學悼念會街站，以及晚上7時半在將軍澳尚德十字路口進行周梓樂悼念會。警方在facebook發帖，指有人呼籲今日將軍澳區進行未經批准的公眾活動，提醒市民請注意自身安全，一旦遇到任何混亂、違法或暴力事件，立即離開現場。
【01:04】將軍澳：現場消息稱，大約有26男14女被押上旅遊巴帶走。
【01:00】將軍澳：約有10多名男子被押上旅遊巴。
【00:58】將軍澳：約有10名女子被押上旅遊巴。
【00:50】將軍澳：一輛白色車身旅遊巴駛至廣明苑外行車路，相信用作載走懷疑涉嫌「非法集結」的人士。
【00:30】將軍澳：廣明苑地下，約40名人士被要求坐在地上，其中一名男子雙手遭反綁。現場消息稱，在場警員聲稱他們涉嫌「非法集結」。
【00:13】將軍澳：有警員的無線電通訊器傳出，有人懷疑從高處擲下物件及冒煙。
【00:10】將軍澳：有警員在平台位置，用強光電筒照向尚德邨部份大廈外牆及單位。
【2020-03-09/ 00:01】將軍澳：再有兩名人士被防暴警員帶走，期間警員以強光電筒照向記者。有身處邨內行車路的警員表示，記者並無特權，需要「上返行人路」。
【23:59】將軍澳：有「傳媒聯絡」警員質疑在場記者作出提問。
【23:56】將軍澳：多名身穿「傳媒聯絡」服飾的警員，帶走兩名男子。
【23:25】將軍澳：大批人士排隊等候接受搜查。
【22:20】將軍澳：警方制服一名黑衣男子，並將他帶走，其後再制服另一名白衣年青男子。
【22:20】將軍澳：在尚德邨的防暴警察突然衝向商場方向。
【22:10】將軍澳：警方於巴士總站內高舉藍旗，要求在場人士離開。許智峰開咪與警方對話，要求警方保持克制，警方反呼籲他不要煽動在場人士。
【22:00】將軍澳：立法會議員許智峰到場了解事件。
【21:30】將軍澳：一名黑衣青年欲舉起一支旗織，遭到防暴警察阻止並帶走。
大批人士排隊等候接受搜查。（孔繁栩攝）
警員在車路上要求記者及市民上返行人路。
警方制服並帶走一名黑衣男子。（孔繁栩攝）
【21:30】將軍澳：一名黑衣青年欲舉起一支旗織，遭到防暴警察阻止並帶走。
【21:18】將軍澳：防暴警員突發走近圍觀市民，並高舉藍旗，現場氣氛再度緊張。
【21:08】將軍澳：警方制服多人，主要為黑衣人，並進行截查。
【21:08】將軍澳：警方高舉藍旗，警告現場圍觀人士盡快散去。警方於尚德邨戒備。
【21:06】將軍澳：廣明苑傳出尖叫聲及高呼「放人」，大批市民前往查看。現場所見，大批防暴駐守，未知高呼「放人」原因。
將軍澳尚德邨防暴警察高舉藍旗，要求圍觀人士散去。（孔繁栩攝）
【20:44】將軍澳：警方在尚德十字路口布防，警方要求一名身穿急救員反光衣男子將閃光電筒關閉遭拒，於是截查對方，無發現後放行。
【20:29】將軍澳：一輛救護車到場，將滑板黑衣男子送院。其後警方進行截查行動，要求市民排隊接受搜查，無可疑可獲放行。
【20:15】將軍澳：晚上8時09分尚德邨停車場進行默哀，其間一名持滑板黑衣男子站出馬路，警方要求他返上行人路遭拒，於是上前將他制服，現場發生騷動，其後見滑板黑衣男子倒卧地上，被防暴警員包圍。警方開咪作出警告及舉藍旗，現場氣氛緊張。
將軍澳周梓樂悼念會，一名男子倒卧地上，救護員到場將他送院。（孔梓栩攝）
【20:08】觀塘：約有70人出席悼念，有人高舉「光復香港」旗織，現場默哀3分鐘。
【19:40】將軍澳站至尚德邨沿路有大批防暴警察，他門發現黑衣人便進行截查。尚德停車場亦有批警員駐守，要求市民離開，不准停留。
【19:34】觀塘：約50人於觀塘海濱公園悼念周梓樂，現場掛有多幅周梓樂及陳彥霖畫像及擺放白花。
【19:16】將軍澳：大批防暴警察於港鐵將軍澳站內進行截查行動，主要截查黑衣年青人，袋內無可疑物品即放行。
警方今日於fb上發帖，指有人呼籲今日將軍澳區進行未經批准的公眾活動，提醒市民請注意自身安全，留意警方新聞公布及社交媒體最新消息，駕駛人士要留意最新交通情況。警方呼籲市民一旦遇到任何混亂、違法或暴力事件，立即離開現場，前往安全地方暫避，如有緊急情況，致電999向警方求助。
大批防暴警察於將軍澳站內進行截查行動。（羅君豪攝）
周梓樂於去年11月4日凌晨，於尚德停車場3樓墮下2樓重傷，留醫至同月8日證實不治。周梓樂墮樓原因成謎，領展於事發後公開多條尚德停車場內的閉路電視片段，惟未有拍到其墮樓經過。警方指對於有人指控警方曾於停車場內追捕死者，甚至將死者推倒致他失足墮下，警方澄清絕無此事。
2月8日晚上，周梓樂離世3個月，大批市民在尚德邨舉行悼念活動，其後演變成警民激烈衝突，黑衣人堵路並向警車投擲雜物，警方發射催淚並展開拘捕行動。事件中警方拘捕117人，包括5名區議員，涉嫌非法集結。