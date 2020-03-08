【炸彈案】O記大搜捕拘17人涉三案　警司斥區議員、巿民阻礙調查

新型冠狀病毒肺炎肆虐下，本港1月下旬至2月初連接發生多宗炸彈爆炸案，案發後皆有Telegram頻道出面認責，稱為了迫令港府回應封關要求而放置爆炸品。警方有組織罪案及三合會調查科（O記）調查案件多時，至今凌晨持法庭手令突擊搜查22個地點，包括大埔、油塘、大角咀等，合共拘捕17名男女，相信屬同一犯罪團伙，行動中檢獲3個半製成品炸彈及多達2.6噸化學品。 O記高級警司李桂華指，警員在大埔一單位進行搜查行動時多次遇阻，包括區議員拍門，以及有人召消防員指有人被困單位、打破消防鐘、逐層樓按電梯等，致電梯停止運作，試圖阻礙警員離開。

【炸彈案】警方在大埔廣福邨拘捕涉案人士，將他蒙頭押上警車帶署。（陳永武攝）

李桂華表示，從1月底至2月初一連串炸彈案件，包括1月27日明愛醫院、1月28日深圳灣口岸及2月2日在羅湖火車站月台。3案共同點是有炸藥及搖控裝置，案發前後在社交平台有組織承認責任。警方昨晚11時半至今凌晨1時，持法庭手令，突撃搜查全港22個單位，包括大埔廣福邨、油麗邨等地點，拘捕12男5女，年齡介乎21至53歲，涉嫌「串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」。



李桂華﹕警搜查行動時 區議員拍門要求入單位

警方在大埔廣福邨的拘捕行動受到阻撓，李桂華指，當時警員在單位進行搜查，其間外面有人拍門，他自稱是區議員，要求入內，警員隔門指正進行搜查工作，不方便讓他進內。現場除了有人叫囂外，更有人向消防處求助，指有人被困在單位內。

消防員到場後入屋了解，警方向其解釋事件，消防員最終離開，並向現場人士解釋警方以法庭手令執法工作。當警方離開時，有人打破消防鐘，全部升降機停止，更有人逐層樓按電梯，阻礙警方行程。李桂華希望公眾思考有關人士的行為是否否盡責市民、議員應做的事。