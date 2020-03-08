【炸彈案】O記廣福邨拉犯　兩大埔區議員兩度敲門　與防暴警爭拗

有組織罪案及三合會調查科（O記）破獲3宗炸彈案拘捕17人，行動中檢獲3個土製炸彈半製成品，及2.6噸化學物品，相信3個半製成品原計劃會在公眾活動中使用。 搜捕行動中，警方今（8日）凌晨在大埔廣福邨一單位內拘捕一人，並進行搜查行動。O記高級警司李桂華今日在記者會上表示，在大埔一單位進行搜查行動時多次遇阻，包括有自稱區議員人士拍門要求入內，以及有人召消防員、打破消防鐘、逐層樓按電梯等，希望公眾思考有關議員、巿民的行動是否盡責。 翻查今日凌晨社交網站facebook的直播片段，相信事發時拍門人士分別是大埔區議員姚鈞豪及連桷璋，片段顯示他們在單位外逗留逾40分鐘，其間曾2度拍門及自報身份後，希望了解是否有警員在屋內。其中一次屋內有人隔門反問﹕「邊個區議員？」、「等等，慢慢等」，但回答者沒有說明自己是否警員，過程氣氛平靜。其後有消防員到來，獲准入屋後，稱曾看過屋內警員的委任證， 其後有多名防暴警到場，要求兩名區議員及聚集人士離開，區議員質疑對方進入大廈前有否登記，雙方發生爭拗。而疑犯被押走期間，大廈消防鐘曾響起。

大埔區議員連桷璋（左）及姚鈞豪昨凌晨到廣福邨了解警方的行動。（姚鈞豪fb圖片）

李桂華在警方記者會上表示，警員在大埔廣福邨一個單位進行搜查，其間外面有人拍門，對方自稱是區議員，要求入內，警員隔門指正進行搜查工作，不方便讓他進內。

李桂華續指，現場除了有人叫囂外，更有人向消防處求助，指有人被困在單位內。消防員入屋了解，警方向其解釋事件，消防員最終離開，並向現場人士解釋警方以法庭手令執法工作。當警方離開時，有人打破消防鐘，令全部升降機停止，更有人逐層樓按電梯，阻礙警方行程。李桂華希望公眾思考有關人士及區議員的行為是否盡責。

根據大埔區議員姚鈞豪的直播片段，今凌晨近2時，他與另一名大埔區議員連桷璋在廣禮樓21樓一單位門外逗留，稱接獲街坊求助指有人進入了單位，而保安員指有CID警員沒有登記便上樓。

防暴警登上廣福邨調查，把兩名在場區議員姚鈞豪及連桷璋趕走。（姚鈞豪fb直播截圖）

兩區議員兩度敲門 屋內人叫「慢慢等」

兩名區議員先後兩次敲門，隔門報上區議員的身份，表示希望了解單位內是否有警員，以及有無指揮官交代情況。第一次敲門時未獲任何回應，第二次敲門後，屋內有人問﹕「邊個呀？」連桷璋再次問有沒有指揮官可以交代事件，門內傳出聲音﹕「邊個區議員？」連表示自己是廣福及宏福的區議員，門內聲音回應﹕「等啦，慢慢等啦」。過程中，屋內人士未有表露身份，而兩名區議員未有要求入屋，說話聲量不大，門外氣氛亦平靜。

約30分鐘後，有消防員奉召到場，敲門報上身份後，屋內有兩名疑似警員的男子開門，叫消防員入屋﹕「快啦快啦，我哋有個犯喺度。」兩名區議員繼續在門外等候，並無作出衝擊行為。消防進入單位約7分鐘後離開，並指已看過警員的委任證。

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區議員：唔好嚇親街坊 防暴警：區議員應該知程序

單位門再度關上，區議員及數名人士繼續在門外等候，至10多分鐘後，突然有多名防暴警到場，不斷叫區議員及在場人士向後退，並查問他們的身份。區議員最終後退至涉案單位對面天井位置，其間曾與防暴警發生爭拗，有人質疑警員進入大廈前有否登記，區議員又要求防暴警向其交代現場情況﹕「唔好嚇親啲居民，依家啲街坊驚呀。」 防暴警則回應﹕「區議員應該知程序，而不是在此發難。」其後，單位內的探員將一名犯人押走，其間大廈消防鐘聲響起，直播畫面未有見到是誰干擾消防裝置。