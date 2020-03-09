有線女記者疑遭防暴盾撞推跌　警指人多混亂　有線促交代身份

將軍澳尚德邨昨晚（8日）有大批市民聚集，悼念4個月前在尚德停車場墮斃的22歲科大生周梓樂，悼念活動其後演變成示威衝突，大批防暴警員到場追捕示威人士。有線電視今日報道，昨晚接近凌晨12時，一名身穿記者反光衣及戴上有記者標示頭盔的有線女記者在採訪途中，有一名防暴警員跑到她後方，伸出盾牌向她背部推一下，記者向前仆倒、頭部落地，即時感到暈眩、出現耳鳴，需接受急救治理，其頭部後方紅腫有痛楚。警察公共關係回覆指，對記者受傷表示慰問，重申傳媒應與警員保持適當距離，如有任何不滿可作出投訴；有線對警方回覆感極度遺憾，要求警方主動調查及交代涉事警員身份。

3月8日，大批市民到尚德邨悼念周梓樂，其後演變示威衝突，防暴警員到場追捕示威者。（資料圖片／羅君豪攝）

警方：對此表示慰問 如不滿可投訴

警察公共關係科今日就事件作出回應，指昨晚在將軍澳廣明苑一帶有未經批准的公眾活動舉行，現場人多混亂，警方從網上一些新聞片段見到有記者於警方行動期間受傷，對此表示慰問。警方十分重視及尊重傳媒採訪的自由和權利，會於合理可行、不阻礙警方執法的情況下，便利記者採訪。

警方重申，已加派傳媒聯絡隊到現場，提供便利和協助，在場人士（包括傳媒工作者）應留意及聽從警務人員的指示，保持適當距離，既可避免阻礙警方的執法行動，亦可免卻自身受傷，如傳媒工作者因不滿而作出投訴，投訴警察課及監警會（獨立監察警方處理投訴委員會）會公平公正處理。

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有線：警方迴避事實 極度遺憾

有線新聞其後表示，不能接受警方解釋，要求警方盡快主動調查事件，交代涉事警員身分，和公開交代調查結果。片段清楚顯示，記者當時與警員同一方向前行，背後原本並無任何警員，但有防暴警察突然「打斜」走到記者背後用盾牌推撞，令她在毫無防備下向前跌倒受傷。警員事後不顧而去，警方的回應，迴避了具體事實，只作一般性回覆，有線新聞表示極度遺憾。