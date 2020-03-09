【炸彈案】O記稱大埔拉犯遇阻撓　防暴支援　李桂華﹕因擔心搶犯

有組織罪案及三合會調查科（O記）偵破3宗炸彈案拘17人，惟昨凌晨在大埔廣福邨拘捕犯人及在單位搜查時，高級警司李桂華稱多次受到阻撓，包括區議員敲門、有人召消防員指有人被困單位、擊破消防鐘及逐層樓按停升降機，警方派出防暴警員協助押犯離開。李桂華回應事件稱，區議員敲門後，警員曾回以「我哋係警務人員，執行緊任務」、「等一等」等說話，惟對方未有離開。當探員準備押犯離開單位時，擔心有 搶犯，「唔係一個幻想，係真實試過」，而天井發生肢體衝撞恐有危險，故召防暴警到場協助。 根據大埔區議員姚鈞豪的直播片段中，他與另一區議員連桷璋曾兩度敲門，要求屋內人士交代身份，並要求指揮官解釋行動，屋內人曾反問他們身份及著他們「等等」，但過程中沒有交代警員身份及執法工作。

對於大埔廣福邨的拘捕行動遭遇阻撓，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華於今日（9日）的記者會上再作回應，指事發於昨凌晨1時許，探員在目標人物居住的大廈大堂等待及作出拘捕，為刑偵人員時有的做法。被捕人士情緒化及大叫，可能因此吸引鄰居及朋友。當人員在屋內進行調查工作，至凌晨2時，單位門外群情洶湧，更有人拍門稱是區議員，要求警方交代，當時警員回以「我哋係警務人員，執行緊任務」、「希望你等一等」，而警員當時手持法庭手令進行搜查，根本不可能讓他們入內，但對方未有離開。

他續指，當探員準備離開時，發現大廈是天井式樓宇，單位內只有一小隊探員工作，而大埔過往曾有搶犯事件，擔心有人搶犯，「唔係一個幻想，係真實試過」，而在天井狹窄空間發生肢體衝撞恐有危險，故要求軍裝人員到場協助離開。當離開時，大廈三番四次消防警鐘大響，所有升降機停止服務，探員押犯下樓出現困難，之後每層樓升降機都被按停，探員擔心會有人搶犯或針對升降機內證物。

此外，他相信有人已知道單位內有警員執法，仍有人致電999指有人被困單位，消防人員到場後，警方向他們解釋及出示手令，消防員離開後向在場人士解釋屋內情況。

根據大埔區議員姚鈞豪的直播片段，事發凌晨近2時，他與另一名大埔區議員連桷璋在廣禮樓21樓一單位門外逗留，稱接獲街坊求助指有人進入了單位，而保安員指有CID警員沒有登記便上樓。

兩區議員兩度敲門 屋內人叫「慢慢等」

兩名區議員先後兩次敲門，隔門報上區議員的身份，表示希望了解單位內是否有警員，以及有無指揮官交代情況。第一次敲門時未獲任何回應，第二次敲門後，屋內有人問﹕「邊個呀？」連桷璋再次問有沒有指揮官可以交代事件，門內傳出聲音﹕「邊個區議員？」連表示自己是廣福及宏福的區議員，門內聲音回應﹕「等啦，慢慢等啦」。從直播片段中，未聽到屋內人士表露身份，而兩名區議員未有要求入屋，說話聲量不大，門外氣氛亦平靜。

約30分鐘後，有消防員奉召到場，敲門報上身份後，屋內有兩名疑似警員的男子開門，叫消防員入屋﹕「快啦快啦，我哋有個犯喺度。」兩名區議員繼續在門外等候，並無作出衝擊行為。消防進入單位約7分鐘後離開，並指已看過警員的委任證。

區議員：唔好嚇親街坊 防暴警：區議員應該知程序

單位門再度關上，區議員及數名人士繼續在門外等候，至10多分鐘後，突然有多名防暴警到場，不斷叫區議員及在場人士向後退，並查問他們的身份。區議員最終後退至涉案單位對面天井位置，其間曾與防暴警發生爭拗，有人質疑警員進入大廈前有否登記。其後，單位內的探員將一名犯人押走，其間大廈消防鐘聲響起，直播畫面未有見到是誰干擾消防裝置。