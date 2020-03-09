【炸彈案】斥大埔有區議員阻撓拉犯行動　李桂華：可能涉阻差辦公

有組織罪案及三合會調查科（O記）破獲3宗炸彈案拘捕17人，其中在大埔廣福邨的拘捕行動中，高級警司李桂華指有區議員敲門要求入內，又有現場人士阻撓警方行動，希望公眾思考有關議員、巿民的行動是否盡責。 李桂華今日（9日）在記者會上再次表示，由於探員當時正偵查炸彈案，區議員的行為對其本身亦有危險，而區議員已透過消防員得知單位內有警員持法庭手令進行搜查工作，卻未有離開，對此感無奈。李又指，警方拘捕重犯時，有人用不同方法阻撓警方工作，可能牽涉阻差辦公，如有證據會作出跟進。 根據網上直播片段，警方在大捕廣福邨拘捕一名男疑犯期間，拍門人士分別是大埔區議員姚鈞豪及連桷璋。

【炸彈案】警方在大埔廣福邨拘捕涉案人士，將他蒙頭押上警車帶署。（陳永武攝）

李桂華斥阻撓警方工作 行為有危險性

事發於昨日（8日）凌晨2時許，便衣探員在大埔廣福邨一大廈大堂拘捕一名男子後，將他押回大廈的寓所進行搜查行動。李桂華在昨日的記者會上表示，進行搜查時多次遇阻，包括有自稱區議員人士拍門要求入內，以及有人召消防員、打破消防鐘、逐層樓按電梯等，希望公眾思考有關議員、巿民的行動是否盡責。

至今（9日）的記者會上，李桂華再回應事件，指昨日偵破的是爆炸品案，幸好在合適環境下安全處理，否則在混亂情況下或有閃失，「此類行為（阻撓行動）對佢哋自己本身都好危險，警方本身執法對佢哋唔會有危險」。

此外，李桂華相信有人已知道單位內有警員執法，但仍有人致電999指有人被困。消防人員到場後，警方向他們解釋及出示手令，消防員離開時曾向在場人士解釋屋內情況，「如果係一個負責任嘅人，聽到個情況係咁，就應該離開，唔應該繼續包圍我哋，我哋唔係感到惱怒，而係感到無奈」。

防暴警登上廣福邨調查，把兩名在場區議員姚鈞豪及連桷璋趕走。（姚鈞豪fb直播截圖）

警方稱當時已經做到最好 問題在區議員

當被問及是阻撓情況是否事前與區議員溝通不足所致？李桂華稱警方沒理由將機密行動透露第三方，包括區議員，警方當晚已向現場區議員交代情況，「同咗佢哋講入面（單位）做緊嘢，請等一等」，惟區議員事後未有要求聚集人士散開，之後更有人報警，報稱單位內有人被困，當消防員確認警方正採取行動後，相關人士仍未離開。李反問：「究竟要點溝通先肯收手？點先唔阻撓警方工作？」認為警方當時已經做到最好，問題是關乎區議員行為。

李桂華指過去接觸區議員，他們主要在市容、交通、治安方面都是重要持份者，雙方合作無間，為何時至今日，警方拘捕重犯時，會有人敲門要求交代，「知道我哋係差人，仲要搵其他辦法去阻撓我哋工作？」。他指事件不只是道德問題，更可能牽涉阻差辦公，如有證據，會循此方面再作跟進。

大埔區議員連桷璋（左）及姚鈞豪昨凌晨到廣福邨了解警方的行動。（姚鈞豪fb圖片）

區議員單位外直播 曾兩度敲門查問

根據大埔區議員姚鈞豪的直播片段，事發時他與另一名大埔區議員連桷璋涉案單位外逗留，他們先後2次敲門，隔門報上區議員的身份，表示希望了解單位內是否有警員，以及有無指揮官交代情況。第一次敲門時未獲任何回應，第二次敲門後，屋內有人問﹕「邊個呀？」連桷璋再次問有沒有指揮官可以交代事件，門內傳出聲音﹕「邊個區議員？」連表示自己是廣福及宏福的區議員，門內聲音回應﹕「等啦，慢慢等啦」。從直播片段中，未聽到屋內人士表露身份，而2名區議員未有要求入屋，說話聲量不大，門外氣氛亦平靜。

約30分鐘後，有消防員奉召到場，敲門報上身份後，屋內有兩名疑似警員的男子開門，叫消防員入屋﹕「快啦快啦，我哋有個犯喺度。」兩名區議員繼續在門外等候。消防進入單位約7分鐘後離開，並指已看過警員的委任證。2名區議員及多名人士繼續在場逗留，但沒有衝擊行為。

10多分鐘後，有多名防暴警到場，不斷叫區議員及在場人士向後退，並查問他們的身份。區議員最終後退至涉案單位對面天井位置，其間曾與防暴警發生爭拗，有人質疑警員進入大廈前有否登記，區議員又要求防暴警向其交代現場情況﹕「唔好嚇親啲居民，依家啲街坊驚呀。」 防暴警則回應﹕「區議員應該知程序，而不是在此發難。」其後，單位內的探員將一名犯人押走，其間大廈消防鐘聲響起，直播畫面未有見到是誰干擾消防裝置。