深水埗議辦貼「藍絲與狗」告示　30人揮拳腳踢踩場抗議　3人被捕

深水埗區議員長沙灣社區發展力量李文浩與公民黨劉家衡，早前在自資租用的議員辦事處張貼寫有「本辦事處不為任何藍絲提供服務，藍絲與狗不得內進」的告示，事件惹起爭議，連日有人上門抗議。今午（9日）再度有30人到辦事處示威，其間示威者與辦事處人員發生爭執拉扯，有人在大門向着辦公室內人士多次揮拳及起腳踢，亦有人拍打玻璃及毁壞閉路電視，事件中2名女議員助理受傷。警方調查後拘捕3名男子，案件列作刑事毀壞及普通襲擊處理。 平機會日前曾就「藍絲與狗不得內進」的告示作出回應，指該告示未有涉及現行4條反歧視條例所涵蓋的範圍。

網上流傳李文浩區議員辦事處門口的照片，引來藍絲指罵，李文浩甚至收到死亡恐嚇電話稱要斬死他。（網上圖片）

30人議辦抗議 舉標語斥「走狗」＇「人渣」

涉事告示惹來爭議，連日來有人上門抗議表達不滿，今日下午2時許，再有約30人前往位青山道64號名人商業中心的議員辦事處抗議，當時劉家衡於網上進行直播。根據直播及閉路電視（CCTV）片段，初時雙方隔着玻璃門爭執，示威者帶同「走狗」、「褻職搞港獨」、「人渣」等標語，在辦事處外的走廊大聲呼喊，有人曾拉下口罩，向辦事處內吐口水；李文浩等人則在辦事處內斥示威者是「藍絲」，又指該辦事處屬自資租用的私人地方，重申「藍絲與狗不得內進」，斥示威者吐痰，影響其他租客，要求他們離開。

示威者於深水埗區議員李文浩及劉家衡辦事處抗議，其間向着辦公室內人士揮拳及拉扯。（fd南昌北 劉家衡片段截圖）

長棍敲玻璃、推撞拉扯 3男被捕

雙方互鬧期間，有示威者用手及長棍拍打玻璃門，辦事處內一度有人開門，再次要求示威者離開，其間有一名紅衣男子衝前，引發雙方發推撞拉扯。爭執期間，有女議員助理稱被人以柺杖篤傷及「整損」。其後有警員接報到場，多名示威者即散去，區議員要求警方公道處理事件，該名警官強調：「我唔理咩政見，唔啱犯法就拉。」

警方表示，事件中有2名26歲女子手部受傷，送往明愛醫院治理；警員在場拘捕3名男子，分別是21歲姓張、57歲姓關、56歲姓鄧，他們涉嫌襲擊及刑事毀壞，案件交由深水埗警區刑事調查隊第5隊跟進。

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告示惹來連場抗議 劉家衡：上門人數愈來愈多

劉家衡接受《香港01》訪問時表示，連日來有人到辦事處滋擾，人數愈來愈多，今日約有30人，部分更持有長棍如行山杖等武器，有人更拍打玻璃及毀壞閉路電視，驚到其他大廈租戶，其間有人報警。劉家衡指示威中有人動手，更有人揮動長棍，導致2名女助理受傷，事後已前往驗傷，而他的手指腫痛，但不予追究。警方在場拘捕3名男子，劉家衡稱認出其中一人是為親建制民間團體成員。

劉家衡稱，示威者首日上門時向「藍絲與狗不得內進」的告示吐口水，故該告示已丟掉，但將來仍可能張貼同類或不同的告示，他強調示威者非區內居民，行為「無理」。