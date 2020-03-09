將軍澳綫坑口站月台幕門故障　列車服務受阻2小時後回復正常

今（9日）晚上9時09分，將軍澳綫坑口站月台幕門出現火花，列車車頭1呎乘1呎燒毀，約300名乘客需要疏散，事件中無人受傷。消防員出動一隊煙帽隊，使用一條喉撲救，火警在10時09分救熄。警方封鎖現場，消防調查起火原因。西貢區議員鄭仲文Facebook照片可見，有白煙在月台幕門的罅隙間滲向月台。 港鐵表示，將軍澳綫坑口站往寶琳方向的月台幕門出現故障，列車不能前往坑口及寶琳站，港鐵人員正在處理中。至晚上近11時，港鐵指事故已處理好，將軍澳綫列車服務陸續回復正常。

（AmY LaU上傳至‎將軍澳主場）

港鐵表示，晚上約9時05分，坑口站職員接獲乘客報告，表示往寶琳方向車頭位置的月台幕門頂有煙，車站職員即時前往了解，並發現月台幕門一度有煙及火花，立即以滅火筒處理，並通知警方及消防協助，為審慎起見，車站職員一度需要安排乘客離開坑口站。

期間，坑口站及寶琳站的列車服務一度暫停，港鐵安排免費接駁巴士，行走將軍澳至寶琳站。在晚上約10時50分，事故處理好，列車服務陸續回復正常。經初步調查相信，有月台幕門組件故障導致事件。詳細情況有待今晚維修人員進一步跟進。

列車服務早前一度受阻，將軍澳綫維持北角站至康城站的列車服務，每6分鐘一班車。港鐵安排一列列車，來回行走將軍澳站至寶琳站，維持約15分鐘一班車。另外，港鐵正安排免費接駁巴士，行走將軍澳、坑口及寶琳站。