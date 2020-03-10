機場海關2天破3宗販毒案　3旅客被捕　檢360萬元毒品

海關一連兩日在機場截查3宗合共總值360萬元的販運危險藥物案件，在昨日與警方聯合行動期間，於一名馬來西亞來港女子寄艙行李中，發現12個可疑杯麵，內藏3.5公斤懷疑海洛英；同日晚上，海關在一名非洲到港女子的陰道檢獲470克懷疑可卡因，兩名女子明日（11日）提堂。海關亦於今早在一名馬來西亞訪港男子身上搜出340克懷疑可卡因。

海關在女子寄艙行李中12個杯麵內發現3.5公斤懷疑海洛英。（林振華攝）

海關毒品調查科毒品調查第一組高級督察吳潤坤表示，海關毒品調查科及警方毒品調查科昨日採取聯合行動，於機場截查一名從馬來西亞吉隆坡到港女子（53歲），於其寄艙行李中發現12個並非馬來西亞出產的杯麵，經X光檢測後影像有可疑，報稱的重量亦不相符，經檢查後發現杯麵內藏3.5公斤懷疑海洛英。

一女子陰道藏470克可卡因

海關機場科人員同日晚上，截查一名從非洲幾內亞科納克里，經杜拜阿聯酋來港的女子（42歲），於清關時發現其陰道內藏有重約470克的懷疑可卡因。兩名女子各起訴一項販運危險藥物罪，明日於沙田裁判法院提堂。

而在今早，海關機場科人員在截查一名從馬來西亞檳城來港男子（35歲）時，在其內褲及鞋檢獲340克懷疑可卡因，男子隨即被捕，案件仍在調查中。海關重申，會以風險管理原則，揀選出入境旅客採取清關檢查，堵截販運危險藥物，強調販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可判終身監禁及罰款500萬元。