警搗詐騙集團拘4人　開空頭支票圖購110萬名錶　派15歲學生取貨

警方早前（9日）破獲一個詐騙集團，集團涉嫌於網上平台接觸售賣貴價貨品的賣家，再以空頭支票及偽造銀行轉帳單據騙取貨物。行動中警方共拘捕集4名本地男子，年齡介乎15至42歲，其中一人報稱學生，他們涉嫌「串謀行騙」﹑「藏毒」等罪被捕。警方表示，相信該名15歲男子角色為「傀儡」，受指派到商店領取貨物。

商業罪案調查科總督察胡妙儀表示，涉事騙徒以社交軟件接觸售賣貴價貨品的賣家，如鐘錶商店，向對方表示有意購物並以銀行轉帳方式付款，並會派職員領取貨物。然而，騙徒以支票傳入商店戶口，並非即時轉帳，再將偽造轉帳文件傳予商店，商店不虞有詐便會將貨物交給騙徙，及後支票遭彈回。警方得悉該個詐騙集團於本月9日，企圖接觸三間商店，以購買3隻共值110萬名錶，遂於旺角及尖沙咀一帶拘捕4名男子，又於他們在紅磡租用的酒店房間內，檢獲一批懷疑偽造的轉帳單據、一批懷疑偽造的身分證副本﹑及平板電腦等，並發現少量懷疑「冰」毒及兩個「冰」壺。

被捕人士當中，一人報稱學生，另外三人無業，其中三名年齡介乎15至30歲被捕男子被暫控一項「串謀詐騙」罪，當中一名30歲被捕男子另被暫控一項「販毒」罪及一項「藏有工具可作吸食毒品用途」罪，案件將於今日在沙田裁判法院提堂。另外，42歲被捕男子現正被扣留調查。目前案件仍在調查中，集團未知是否涉及更多案件，警方不排除日後更多人被捕。

鐘錶店察覺可疑 報警求助

其中一間涉案的鐘錶店，位於尖沙咀麼地道，職員李小姐表示由於店舖設有網上平台，並可提供通訊軟件查詢報價服務。早前（9日）有人於軟件向店舖購入一款50萬的錶，又表示翌日將安排他人到店取貨，翌日取貨人到場後，買家聲稱已存入款項，惟店方發現銀行未入帳，發覺有可疑。同時，取貨人因未能提供身份證明，店方不肯出貨，及後有人藉詞離去。店方以免再有人受騙，因此報警備案求助。

條例訂明少年犯不應判監禁

由於香港法庭對少年罪犯處理，目的為協助少年罪犯改過自新，根據《少年犯條例》（香港法例第226章）第11條，一般而言，16歲以下的少年犯在少年法庭定罪和判刑時，如有任何其他適當的處理或懲罰方法，裁判官會盡量避免判監，但不適用於某些「例外罪行」，其中包括誤殺、行劫、猥褻侵犯及其他嚴重罪行。香港法庭對少年罪犯各類刑罰，包括判處進入勞教中心、教導所、感化院或更生中心等。