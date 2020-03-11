疑受家庭問題困擾　塘福懲教所男囚跨1樓圍欄墮下　職員制止不果

大嶼山塘福懲教所懷疑有男囚犯墮樓。今日（11日）下午1時許，大嶼山麻埔坪道塘福懲教所內，一名職員報警稱懷疑有男囚犯墮樓，受傷倒地。傷者清醒由直升機送院搶救。懲教署指涉事囚犯今午由醫院返回工場途中，途經1樓走廊時他突然衝前跨過圍欄，押解職員上前阻止但男囚犯極力掙扎，最後擺脫職員躍下，腳部受傷送院。懲教署表示男囚犯早前受家庭問題困擾，部門臨床心理學家會作跟進。

懲教署：囚犯返工場其間1樓跨圍欄 職員圖阻止被擺脫

懲教署表示，涉事在囚人士早前受家庭問題困擾，懲教人員於本月9日察覺後隨即安排他在院所醫院接受醫生及臨床心理學家跟進及治療。事發時該名在囚人士剛離開醫院並在返回工場途中，途經1樓走廊時，該名在囚人士突然衝前，企圖跨過圍欄，押解職員立即上前阻止，但該名在囚人士極力掙扎，最後擺脫職員躍下，腳部受傷但仍清醒。醫護人員立即到達現場進行治理，並召喚政府飛行服務隊將該名在囚人士送往公立醫院作進一步治療。

懲教署發言人指該名在囚人士於去年8月因處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪被判入獄，部門臨床心理學家會跟進有關個案，又稱署方一直採取一切可行措施，包括行政安排、改良院所設施、職員培訓及急救護理等，以防止在囚人士自殺或作出自殘行為。

男囚犯送院。（陳諾希攝）

根據懲教署網頁資料，塘福懲教所的在囚人士為男性成年犯人，屬中度設防院所。