毛孟靜指防暴長槍極貼近被制服男頭部　警：相片角度致錯覺

周日（8日）有網民發起於大埔遊行，反對區內賽馬會診所被選為指定診所，逾百人遊行至海寶花園，警方一度舉藍旗，其後防暴警在安祥路及安慈路交界進行大拘捕，並多次噴胡椒噴霧，最少23人被捕。立法會議員毛孟靜日前去信警方，稱有新聞圖片拍得當時有警員長槍槍口「極貼近」男子頭部，稱如走火或造成致命傷。警方今日回函，澄清只是相片拍攝角度引致視覺上錯覺。

立法會議員毛孟靜於周一（9日）去信警務處處長鄧炳強，標題指「警員不斷以槍枝指嚇被制服人士或無衝擊行為的路人」，又稱有新聞圖片拍得周日（8日）大埔反對設肺炎指定診所遊行，有警員制服一名中年男子後，槍口「極貼近該名已被制服男子頭部」，稱如走火擊中男子頭部或造成致命傷。

警方今日（11日）於facebook上載由警察公共關係科總警司郭嘉銓代行的回信，稱對毛孟靜指控警員不斷以槍枝指嚇被制服人士或無衝擊行為的路人，表示絕不同意，又指對其未有提供事件詳情或實質證據指感違憾。

警方又指據其了解，該圖片中警員當時於大埔安祥街拘捕一名男子，其間男子反抗，另一名持長槍警員曾協助同袍將男子制服，警方附上另一張由網媒《啤梨晚報》拍攝的圖片，指當時警員槍口指向地下，與男子有一段距離，又指毛以為槍口「極貼近」男子頭部，是相片拍攝角度引致視覺上錯覺。