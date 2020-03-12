空頭支票買名牌手袋新款電話　重案組拘1男1女　涉款63萬元

警方偵破涉嫌行使空頭支票的詐騙案，拘捕1男1女。新界南總區重案組2B隊梁惠儀女高級督察表示，警方於去年12月至今年3月期間，接獲多宗網上詐騙的的舉報，受害人在網上買賣平台及社交平台，出售一些高價值的貨物，如名牌手袋或新款手提電話等。

由於每次交易額不少，故買家均以支票以作支付，惟最終卻出現「彈票」情況，即代表支票無效未能兌現，相信為「空頭支票」。重案組人員接手調查後，於前日（3月10日）採取行動，趁交收進行時即場逮捕1男1女涉案人士，其中男子姓杜，21歲；女子32歲，均為本地人。探員當場起獲支票及名牌手袋等作為證物。他們涉嫌「以詐騙手段取得財產」被扣留調查。

警方偵破涉嫌行使空頭支票的詐騙案，拘捕1男1女。新界南總區重案組2B隊梁惠儀女高級督察表示，警方於去年12月至今年3月期間，接獲多宗網上詐騙的的舉報，受害人在網上買賣平台及社交平台，出售一些高價值的貨物，如名牌手袋或新款手提電話等。

由於每次交易額不少，故買家均以支票以作支付，惟最終卻出現「彈票」情況，即代表支票無效，相信為「空頭支票」。重案組人員接手調查後，於前日（3月10日）採取行動，趁交收進行時即場逮捕1男1女涉案人士，其中男子姓杜，21歲；女子姓吳，32歲，均為本地人。

探員當場起獲支票、智能電話及CHANEL名牌手袋等物品作為證物。他們涉嫌「以詐騙手段取得財產」被扣留調查。警方指，該袋約值25,000元。此外，探員亦在該名被捕女子身上，檢獲一張屬於他人的身份證，她亦涉嫌「管有他人身份證」。

梁惠儀指，初步調查後相信受害人約有20名，合共涉款63萬元。現正追查其餘贓物下落，警方指，被捕男女現正被扣留調查。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方呼籲市民及商戶進行網上交易時，應向銀行核實轉帳交易是否已經完成，如買家或賣家催促盡快完成交易便要提高警覺。市民如懷疑受騙，可致電「防騙易」熱線18222查詢。