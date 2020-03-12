【新冠肺炎】西貢隔離營人士自行探熱　營友：過37度要申報

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港每日均有確診個案，截至昨日累計個案130宗。現時本港有多個檢疫中心供確診者密切接觸者及疫區回港人士入住。今日（12日），《香港01》記者走訪西貢戶外康樂中心隔離營，有隔離人士透露，每日需要自行量體溫，若體溫超過37度須申報。

今日踏入隔離的第三日，何先生於隔離營走廊踱步，記者隔空向他詢問隔離營情況，何先生稱，「行下、踱下、睇下報紙」。（蔡正邦攝）

正於西貢戶外康樂中心接受隔離的何先生透露，自己於深圳居住及工作，知道由內地回港後需隔離14天，惟回鄉證快將過期，只好回港辦理續期，「14日強制隔離，你都冇計」。據政府要求，所有從內地入境的人士需要接受強制檢疫14日，若回港者無法提供香港住址，將被送至暫住設施強制檢疫14日，而可提供住址的人士，須進行家居隔離。

何先生今日踏入隔離第三日，他於隔離營走廊踱步，記者隔空向他詢問隔離營情況，何先生稱，「行下、踱下、睇下報紙」，而房間內不可吸煙，營內有指定吸煙區，除了走廊可散步，亦可往指定範圍散步，與人交談時會戴上口罩，每日每人獲派一個口罩。

隔離者自行探熱

何先生稱，入營時每人會派發一支探熱針，隔離者每日要自行探熱一次，若體溫超過37度，需要申報。問及會否擔心有人隱瞞發燒不申報，何先生稱，現時與6名人士一同於同一單位內接受隔離，相信有人刻意隱瞞或會被人舉報，「發燒你會辛苦，到時你起唔到身，人地會話俾人聽。」

本港確診病例與日俱增，為確保有足夠檢疫中心作強制隔離，港府早前宣佈於4個地方興建組合屋隔離營，提供額外最少 1,250 個單位。今日《香港01》記者前往西貢戶外康樂中心、八鄉少年警訊中心及臨近迪士尼樂園的竹篙灣三個地方視察組合屋工程進度，從航拍畫面所見，三個地方均正在進行地基工程，為興建組合屋作前期準備。

根據食衞局早前提供的資料，西貢戶外康樂中心及八鄉少年警訊中心的組合屋隔離營工程會於4月份內完成，分別提供約100及120個單位。至於竹篙灣工程會分成兩部份，第一階段的100個單位預計於5月份內完工，而第二階段至少500個單位預計7月份內完工。