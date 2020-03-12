搣時潘被押返長沙灣議辦　警檢漂白水　李文浩批警方高調拉人

公民黨深水埗區議員劉家衡女友、補習老師「搣時潘（Miss Pun）」因3月9日長沙灣議員辦事處衝突事件，涉嫌傷人被警方上門拘捕，下午押返議辦調查。劉家衡表示警員在辦事處檢走一桶漂白水，共用同一辦公室的長沙灣社區發展力量區議員李文浩，指事件源於持不同政見的人士登門抗議爆衝突，「明明我哋係受襲擊嘅一方，但竟然高調、咁高規格，出動總督察拘捕我哋嘅人。」下午6時許，劉家衡表示女友已獲保釋。

公民黨深水埗區議員劉家衡女友、補習老師「搣時潘（Miss Pun）」因3月9日長沙灣議員辦事處衝突事件，涉嫌傷人被警方上門拘捕，下午押返議辦調查。

深水埗區議員長沙灣社區發展力量李文浩與公民黨劉家衡議員辦事處張貼寫有「本辦事處不為任何藍絲提供服務，藍絲與狗不得內進」的告示，引起建制派支持者不滿，連日上門抗議。3月9日爆發30人爭執拉扯、拳打腳踢事件，閉路電視拍攝到有示威者在辦事處門口吐口水。除了之前被捕3名男子，深水埗警區重案組第一隊組今日清晨持搜查令到劉家衡，將劉的女友、25歲中文補習老師「搣時潘（Miss Pun）」，以涉嫌傷人罪拘捕。

劉家衡表示上午6時50分左右，10多名便衣警員上門搜屋，取走潘姓女友的手提電話及一條裙，並拘捕潘。「搣時潘」事後被帶到長沙灣警署，中午12時40分被押至位於長沙灣的議員辦事處搜證，取走一桶漂白水。

李文浩指，警員在辦事處搜證差不多一小時，不滿警方拘捕議員義工：「明明我哋係受襲擊嘅一方，但竟然高調、咁高規格，出動總督察拘捕我哋嘅人，喺我哋眼中係好唔合理同好過份。」他認為衝突起因是建制派支持者衝擊辦事處，強調辦事處是私人地方，「本辦事處不為任何藍絲提供服務，藍絲與狗不得內進」告示是私人物品，不後悔張貼，反觀建制支持者卻在門外吐口水，又導致閉路電視損毀。

被捕「搣時潘」被押返長沙灣議辦調查，警員在辦事處撿走一桶漂白水。（陳諾希攝）

深水埗區議員伍月蘭指區議員受到多次襲擊、攻擊，是白色恐怖；批評建制支持者向辦事處噴口水需要清潔，在疫情下是極度過份行為，會在區議會上遞交文件要求跟進。