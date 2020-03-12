三跑工程船作掩護　無冷藏走私凍肉　拔尖行動拘20男檢120噸凍肉

走私份子以機場第三跑道工程大量工程船靠泊作掩護，於機場以西水域走私凍肉，載貨躉船被拖至該處後，接貨船載貨後高速駛往內地。水警及海關水警過去兩周採取3次代號「拔尖」的聯合反走私，共檢獲120噸凍肉,扣查4艘貨船、1艘躉船及1艘快艇，總值650萬元。行動中，拘捕20名男子，涉嫌企圖輸出未列艙單貨物。 海關指，檢獲的凍肉包括雞腳、雞翼及豬腳等，走私過程中無任何冷凍設備，食物或帶有傳染病病源，落入市場會帶來極大的食物安全隱患。

走私份子在機場以西，以及沙洲及龍鼓洲以西水域走私凍肉。（林振華攝）

躉船載貨至機場以西水域 船隻接貨後高速駛往內地

水警小艇分區指揮官周信偉表示，過去兩個月接獲市民舉報及情報顯示，在機場以西、離島包括沙洲及龍鼓洲以西的香港水域有走私活動。經調查及觀察後，發現有躉船載滿走懷疑私貨物後，被拖至該水域，隨即有附近游走的船隻靠泊躉船，包括貨船、漁船、大馬力快艇，走私份子以吊臂或徒手將貨物移到船上，船隻接收貨物後以高速駛內地方向。

3次「拔尖」聯合反走私行動中，檢獲120噸凍肉，包活雞腳、雞翼、牛雜及豬腳等，價值620萬元。（林振華攝）

3度「拔尖」檢120噸凍肉拘20人

水警及海關經分析及資料蒐集，3度採取「拔尖」聯合反走私行動。2月28日晚上約6時，人員在龍鼓洲以北發現一艘中型貨船，用吊機將貨物吊落數艘小型貨船及快艇上，警察小艇隨即進行追截，成功截停中型貨船和兩艘小型貨船，唯一艘快艇逃向內地。中型貨船上6名港人及小型貨船上共4名內地男子被捕，檢獲2,150箱走私凍肉。

3月6日晚上約8時，兩艘可疑快艇，由機場尾高速駛向沙洲西面，警察小艇成功截停其中一艘快艇，拘捕2名內地男子，檢獲135箱懷疑走私凍肉。

3月11日下午約5時，一艘可疑躉船於機場西北面，落貨至一艘小型貨船，後者隨後向西逃離。躉船再落貨至另一艘小型貨船時，人員隨即截查躉船，小型貨船試圖駛離，警方小艇展開追截，於沙洲西南面將它截停。躉船上6名港人及小型貨船上2名內地男子被捕，檢獲9,500箱走私凍肉。

3次行動中，共截獲120噸凍肉，包活雞腳、雞翼、牛雜及豬腳等，價值620萬元,並扣查相關船隻。20名被捕男子年齡介乎22至49歲，涉嫌企圖輸出未列艙單貨物。3宗案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

利用三跑工程船作掩護走私

周信偉指，由於該水域接近內地行政區域，貨物能快速送抵內地，加上三跑工程，每晚均有數百工程船靠泊，可作掩護，走私份子或因而選擇行動。

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走私凍肉無冷藏

海關海域調查組指揮官梁耀文表示，是次走私過程中無任何冷凍設備，食物可能會滋生細菌或帶有傳染病病源，一旦落入市場，會帶來極大的食物安全隱患。目前貨物來源仍在調查中。

農曆新年後，凍肉走私活動更為頻繁，主原是內地對食物及凍肉有需求，以及經正常途經入口須要進行檢疫程序及申請牌照及內地批文，並須繳付稅項。2020年1月至今約兩個半月，水警及海關一共破獲8宗涉及凍肉的海路走私案，拘捕59人，檢410噸凍肉，總值逾1,700萬元，水警及海關會繼續嚴厲執法，打擊海上走私活動。梁耀文指出，走私是嚴重罪行，最高可罰款200萬元及監禁7年，呼籲市民切勿以身試法。