【6.12九個月】旺角示威者堵路警拘最少5人　山東街遭縱火冒濃煙

今日（12日）為6.12衝突9個月，有網民今晚發起多區放映紀錄片《抗暴之年》，於旺角西洋菜南街，有示威者用雜物堵路，大批防暴警員晚上到達旺角豉油街及西洋菜南街一帶，拉起封鎖線戒備並截查多人，最少5名男子被捕。

【2330】警方解封山東街現場。

【2235】防暴警員再到場，封鎖附近一帶行人路，警員用水將火淋熄。消防員到場處理。

【2233】山東街馬路被人縱火，現場冒大量濃煙，起火位置更一度傳出爆炸聲。