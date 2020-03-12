【6.12九個月】旺角示威者堵路警拘最少5人　山東街遭縱火冒濃煙

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今日（12日）為6.12衝突9個月，有網民今晚發起多區放映紀錄片《抗暴之年》，於旺角西洋菜南街，有示威者用雜物堵路，大批防暴警員晚上到達旺角豉油街及西洋菜南街一帶，拉起封鎖線戒備並截查多人，最少5名男子被捕。
【2330】警方解封山東街現場。
【2235】防暴警員再到場，封鎖附近一帶行人路，警員用水將火淋熄。消防員到場處理。
【2233】山東街馬路被人縱火，現場冒大量濃煙，起火位置更一度傳出爆炸聲。
晚上近10時半，山東街有人縱火。（黃廸雯攝）
網民今晚發起多區放映會。（羅君豪攝）
有示威者將雜物搬到西洋菜南街馬路堵路。（羅君豪攝）
【2210】警員解封近豉油街及登打士街的封鎖線，由豉油街往彌敦道方向離開，沿途有市民尾隨指罵。
【2200】被截查後獲放行人士已陸續離開，防暴警繼續於現場戒備。彌敦道多輛警車停泊。
【2150】最少5名男子手部被鎖上索帶，被帶上警車。
【2145】有在場警員手持攝錄機，要求被截查人士手持身份證及向鏡頭說話，其後方可離開。
【2125】防暴警員於西洋菜南街截查多人，並於近豉油街及登打士街拉起封鎖線，有被截人士出示身份證，。
彌敦道多輛警車停泊。（黃廸雯攝）