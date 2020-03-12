警搗元朗家庭製毒工場　拘4人檢170萬元冰毒

警方昨日（11日）搗破元朗新田一個500呎家庭式製毒工場，拘捕64歲男製毒師及其妻兒和1女友人，檢獲3公斤懷疑冰毒，總值約170萬元。警方相信已成功瓦解一個在本地活躍半年的販毒集團，正追查毒品來源。

西九龍總區反三合會行動組搗破元朗新田一製毒工場，檢獲3公斤懷疑冰毒，總值約170萬元。（陳浩然攝）

新田鐵皮屋製冰毒

西九龍總區反三合會行動組人員根據情報，懷疑有製毒團伙利用元朗偏僻村屋製造冰毒，並供應西九龍區內娛樂場所。昨晚11時，警方於元朗青山公路新田段及古洞路交界一間鐵皮屋外埋伏，時機成熟後持法庭手令進入鐵皮屋搜查，發現3公斤懷疑冰毒製成品、半成品及大量化學物品，包括紅磷、鹽酸、碘等，冰毒製成品市值約170萬元。同時，行動中檢獲製毒工具、製毒程式及化學書籍。

警方檢獲3公斤懷疑冰毒製成品、半成品及大量化學物品，包括紅磷、鹽酸、碘等。（陳浩然攝）

「廚師」睇化學書自學製冰毒 家庭製毒工場活躍半年

警方以製毒罪名，拘捕鐵皮屋內兩名本地男子與兩名本地女子，年齡介乎25至64歲，無黑社會背景。其中64歲男主腦懷疑是負責製毒的「廚師」，他雖無任何與化學有關學歷，但閱讀化學書籍自學製毒。「廚師」無案底，報稱為裝修工人，但警方相信他主要以製毒維生。另外，1女1男為「廚師」妻兒，餘下女子為該家庭友人，他們在案中角色亦在調查中。警方相信，行動已成功瓦解一個在本地活躍半年的製毒集團，正繼續調查毒品內源。

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製毒工場逾5000呎 可月產數十公斤冰毒

鐵皮屋為涉事家庭住所，整個製毒工場面積約有5000多呎，疑犯以鐵皮間隔成3個製毒區域，估計一個月可生產數十公斤冰毒，提供予黑幫出售。警方指，本港製冰毒工場非常少見，因製冰毒需具備一定化學知識及原材料，是次主要材料為麻黃鹼，麻黃鹼為受管制化學品，不易取得。

西九龍總區刑事總部鍾雅倫提醒，毒品製作過程會釋放刺鼻氣味，如市民嗅到酸性刺鼻氣味應提高警覺，有任何懷疑 應即時報警。製毒是嚴重罪行，一經定罪可判終身監禁，製毒亦是危險工序，今次很多化學品均是易燃物品，處理不當容易發生爆炸。