專爆竊公仔舖、食肆　9個月涉19案　警翻看天眼片段旺角拘52歲男

去年反修例事件及肺炎疫情令商戶叫苦連天，不法之徒趁火打劫更是雪上加霜。旺角警區留意到竊匪專門針對地舖食肆或24小時營業的自助商店如夾公仔店作案，經深入調查及翻查大量閉路電視，鎖定一名52歲男子與連串案件有關，昨晚（12日）探員在旺角一單位將目標人物拘捕，他涉嫌與過去9個月多達19宗爆竊案有關，行動中搜獲望遠鏡、電鑽及鋸等懷疑涉案工具。

警方拘捕一名52歲男子，懷疑他涉及19宗盜竊及爆竊案，並在單位內搜出望遠鏡、電鑽及鋸等懷疑與案有關工具。（鄧栢良攝）

旺角警區刑事部督察謝詩韻表示，旺角情報組留意到去年6月至今年3月初，有專門針對地舖食肆，或者24小時營業自助商店（如夾公仔店）的爆竊案，賊人往往在凌晨至清晨時份，趁食肆打烊後，用硬物撬開門鎖，然後入內搜掠；又或趁夜闌人靜時，24小時營業自助商店人客人較少的時候，用硬物撬爛夾公仔機或錢箱，然後將現金偷去。

警方經過深入調查並翻查大量閉路電視，鎖定一名52歲姓蘇男子，於昨日（12日）傍晚在旺角區將其拘捕，相信他與旺角及大埔區19宗爆竊及盜竊案件有關，共涉及18萬元現金。男子現正扣留調查，案件交由旺角警區重案組第2隊跟進。警方提醒市民鎖好門窗，不要讓不法之徒有機可乘。