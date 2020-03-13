【口罩騙案】22歲見習地產經紀訛稱有口罩賣　逾120人中招失20萬

新冠肺炎疫情下口罩供不應求，市民把握任何機會購入口罩防疫，但卻不時發生口罩騙案。早前有人在網上訛稱有口罩售賣，以「先收錢後發貨」形式要買家先轉賬付款，但最終卻音訊全無。元朗警區刑事偵緝人員接獲77宗報案，其中最大一宗牽涉受害者約120人；經進一步調查後，拘捕報稱任職見習地產經紀的22歲男子，受害人損失金額超過20萬元。

警方調查口罩騙案，拘捕22歲任職見習地產經紀的22歲男子，案中逾120名受害人合共損失20萬元，警方在行動中檢走銀行卡及手機調查。（蔡正邦攝）

元朗警區人員調查口罩騙案，在大圍顯徑邨拘捕一名22歲姓鄭男子，他報稱任職見習地產經紀，警方不排除有共犯，會繼續加緊調查，不排除有更多拘捕行動。

元朗警區刑事偵緝總督察葉文儀表示，有騙徒早前在社交網站訛稱以低價95至120元一盒發售日本口罩，發售方式是「先付款、後發貨」，並以轉數快、支付寶、直接轉賬方式收款，惟受害人過數後，騙徒卻失蹤。已知案中最大一宗受害人數約120人，牽涉金額逾20萬元，相信會有更多受害人。

葉文儀表示，為了打擊此類罪行，警方派出專隊調查，其後在目標人物的大圍住所外埋伏，以詐騙案將其拘捕，並將其身上一部手機和2張銀行卡檢走作證物，以便進一步調查。葉文儀指出，元朗警區在過去1個多月已接獲77宗口罩騙案，最大的一宗受害人約120人，警方呼籲市民到實體店買口罩，如需網購亦要在商譽良好商戶購買，對於「先付款、後發貨」方式要加倍警惕，亦應使用比較安全付款方式。