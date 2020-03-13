警破佐敦金行、油麻地便利店劫案　拘3尼泊爾男及1無業漢

警方破獲2宗發生於油尖區的行劫案，共拘捕4人。首宗行劫案發生於上月中旬，佐敦一間鑽飾金行遭2賊匪持錘仔及利刀闖入行劫，掠走一批價值約14萬港元的K金金鏈，警方前日展開拘捕，3名尼泊爾男落網。另一宗則發生於昨日清晨時份，油麻地一間便利店職員被無業男持鎅刀指嚇，收銀機內2,300元被劫去，警方今日拘捕涉案劫匪。

警方檢獲兩條金鏈、利刀、背囊等證物。（王譯揚攝）

+ 4 + 3 + 2

警方破獲2宗油尖區發生的行劫案，2案共拘捕4人。首宗案件發生於上月18日下午1時53分，2名身穿深色衫褲的南亞裔男子手持錘仔及利刀，進入佐敦庇利金街一間鑽飾金行，並以武器指嚇職員，然後搶去一批價值約14萬港元的K金金鏈，之後逃去無蹤，警方接報到場，在現場發現一把匪徒留下的刀。

油尖警區刑事部人員深入調查，並翻看大量閉路電視片段後，鎖定疑犯身份，至本周三（3月11日）起進行拘捕行動，至今共拘3名尼泊爾籍男子，調查後相信其中1名被捕人士是當日有份入店打劫的劫匪，而其餘2人相信有份參與行劫，包括提供運輸工具、武器予劫匪。3名被捕人士年齡介乎23至25歲，涉嫌「行劫」被捕。警方在其中2名被捕人士的單位內，檢獲2條K金鏈、背囊、外套，相信與案有關。警方不排除稍後有更多人被捕，案件交由油尖警區重案組跟進。

警方在便利店劫匪的單位內，檢獲他犯案時穿着的衣物。（王譯揚攝）

另一宗案件發生於昨（12日）晨6時20分，一名戴口罩的男子進入油麻地西貢街的便利店內，取走收銀櫃的鎅刀，並指嚇職員及要求交出收銀機內全部款項，終搶去2,300港元現金，然後逃去。至今（13日）上午，警方在油麻地區拘捕一名40歲中國籍男子，他報稱無業，涉嫌「行劫」被捕。警方在其單位檢獲他犯案時穿着的衣物。案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。

油尖警區署理（刑事）總督察李啟森表示，警方留意到近日香港多處地方發生行劫案，行劫為嚴重罪行，一經定罪，最高可判終身監禁，提醒不要以身試法。