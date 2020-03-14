網上騙案│假入數紙、假支票呃$800萬口罩名錶　14人落網最細15歲

騙徒以假銀行單據騙取貨物！警方留意到近期有騙徒以失效支票、假的銀行存根，騙取網上賣家的貨物。商業罪案調查科探員於今年3月以情報主道方式打擊犯罪集團，於今月9日至13日展開代號「標竿行動」的拘捕行動，破獲的犯罪集團由去年10月至今年3月，最少涉及41宗案件，騙取貨品總值超過800萬港元。探員於多區拘捕12男2女，年齡介乎15歲至51歲，當中2名男子相信是集團主腦，部分被捕人士有黑社會背景。

行動中，探員檢獲贓物約值50萬元，包括現金、手機、手提電腦、名錶、衣物、探熱針及大量口罩。（黃偉民攝）

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騙案集團成員網上尋「獵物」 假過數真騙貨

商業罪案調查科署理警司黎偉俊指，其中6人已被落案起訴，其餘人士被扣查，不排除有更多人被捕。行動中，探員檢獲約值50萬元贓物，包括大量口罩、探熱針、手機、手提電腦、名錶、衣物及現金。以及騙徒犯案時所用的手機、電腦及打印機等。

商業罪案調查科高級督察鄧國軒指，涉案集團於去年10月已開始運作，其分工非常仔細。有成員會於網上平台找「獵物」，主要對象是賣貴價品的商戶。騙徒會以失效或報失支票、細面額銀行現金禮卷，透過入票機匯款予賣家，然後騙取貨物。

行動中，探員檢獲贓物約值50萬元，包括現金、手機、手提電腦、名錶、衣物、探熱針及大量口罩。（黃偉民攝）

扮「入多咗錢」騙退款

另外，騙徒會偽造假的銀行單據，以手機拍照傳送予賣家，稱已完成轉帳，再安排「跑腿」去領取貨物，繼而變賣套現。鄧國軒指出，有賣家雖然看到銀行轉帳通知，但屬要等待過數的支票是轉帳，而非即時的現金轉帳，但支票最終失效，「銀行會通知彈票，賣家取唔到任何款項」。有騙徙更稱自己「入多咗錢」，要求賣家將款項退到指定的電子錢包戶口，令賣家損失慘重。鄧國軒表示，犯罪集團招攬有意「搵快錢」的人士，要求他們提供身分證等資料，再開啟電子錢包接收贓款。

商業罪案調查科高級督察柯詠恩呼籲，市民交易時需要小心，為免遭假單據蒙騙，先向銀行查詢交易是否已完成，確定已過數後才交易；另外，巿民不應提供身分證及電子錢包戶口等個人資料予他人。